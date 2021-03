Vše se odehrálo v pondělí 15. března v odpoledních hodinách v Žatci. Pan Michal, který celou událost popsal ve facebookovém příspěvku, byl na procházce se svým pejskem, když se zaslechl podivné zvuky. Společně s kolegou a jeho manželkou, které mezitím potkal, se vydal pátrat po původci zvláštního psího nářku.

„To co jsme viděli, bylo něco strašného. Nad plotem na ostnatém drátu visela ve vzduchu fenka. Karabinou byla připnutá k drátu a ještě omotaná provazem,“ popsal hrůzný výjev. Nebohé zvířátko od oběšení zachránilo to, že se zadními tlapkami přidržovalo plotu.

„Okamžitě jsme ji odepli a vyprostili a podařilo se nám ji dostat z druhé strany plotu k nám,“ uvedl Michal s tím, že ihned přivolali městskou policii. Zvíře bylo převezeno k ošetření a nyní je v útulku v Jimlíně a hledá nového majitele. „Věřím, že bude o fenečku dobře postaráno a dostane se tam, kde jí budou mít rádi a dají jí hodně lásky a pozornosti,“ zadoufal zachránce.

Ostatní nepomohli!

Případem se nyní zabývá policie, která jej řeší jako trestný čin týrání zvířete. Pan Michal proto ve svém příspěvku vyzval všechny, kteří viděli fenku v přítomnosti majitele, aby neváhali kontaktovat policii. „Tak hrůzný čin nesmí být opomíjen a viník by měl být za tak ohavné chování spravedlivě potrestán. Co mě ještě zaráží a mrzí je, že v době, kdy se to stalo, prošlo před námi celkem dost lidí a nikdo si toho nevšiml, nebo na to vůbec nereagoval,“ napsal.

Strašný způsob, jakým se majitel k fence zachoval, rozzuřil mnoho dalších uživatelů facebooku. „Jste dobří, že jste jí pomohli!“ rozčílil se Martin. „Něco strašnýho. Skvělá práce, Míšo, a doufám, že ta zrůda bude co nejdřív dopadena,“ připojil se Milan.