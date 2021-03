Jaký osud čeká tři křížence bull plemene, kteří majiteli utekli a roztrhali dvě stáda ovcí, nebylo dlouho jasné. Policie je nechala odvézt do útulku v Borovně na Plzeňsku, kde strávili rok. Jejich majitel si je nevyzvedl, a úřady nevěděly, co s nimi. Pomohly až Blesk tlapky.

Gina (asi 10), Blondýna (9) a Richi (7) byli loni v březnu odchyceni na pastvinách u ovcí, které roztrhali. Do útulku se dostali na popud policie, oficiálně ale odebráni nikdy nebyli. Úřady si od té doby lámaly hlavu s tím, jak je dát do adopce a neporušit přitom žádný zákon. Jejich majitel byl totiž znám, útulek ale nekontaktoval a psy si nevyzvedl. Město Starý Plzenec, kde muž žije, za ně proto útulku platilo, jejich další osud ale neřešilo, protože nevědělo jak.

Gina, Richi a Blondýna na společné vycházce letos v lednu, kdy je Blesk tlapky poprvé navštívily | Jana Ulrichová

Poradil poslanec

Blesk tlapky proto požádaly o pomoc velkého bojovníka za práva zvířat, europoslance Jiřího Pospíšila. Ten městu nabídl řešení, které se nakonec ukázalo jako účelné. Obec se na základě jeho doporučení dohodla s původním majitelem psů, aby se zvířat vzdal a uvolnil je k adopci. Gina, Blondýna i Richi díky tomu hledají už nové domovy. „Máme z toho velkou radost,“ řekla vedoucí útulku Andrea Kolmanová. Dodala ale, to nejsou psi pro každého.

Jiří Pospíšil prostřednictvím Blesk tlapek poradil, jak by měly úřady postupovat | Kateřina Lang

Každý zvlášť

I když se v útulku všichni tři chovají vzorně a žádné problémy s nimi nejsou, nové majitele jim budou tamní pracovníci vybírat velmi pečlivě. „Musí to být někdo velice zodpovědný, kdo má zkušenosti s těmito plemeny,“ řekla vedoucí útulku. „Navíc by měli jít tito psi do adopce každý zvlášť, ne jako smečka, která si už zvykla zabíjet,“ zdůraznila s tím, že jsou čistotní, kontaktní, a velice milí, nesmí ale dostat příležitost k úniku a zabíjení.

Richi vše otevře

Richi umí podle pracovníků útulku otvírat okna i dveře, hledat nové možnosti úniku je pro něj zábavou. Potřebuje proto zaměstnat hlavu. Má rád teplo a pohodlí, určitě by ocenil gauč. Stejně jako Gina a Blondýna je mazlivý, kontaktní, netahá na vodítku a rád se učí. Jiné psy a domácí zvířata nesnese, fenky toleruje.

Richi | Útulek pro psy Borovno

Gina a Blondýna

Gina je velmi inteligentní, s velkou vazbou na svého člověka, kterého potěší zvládáním základních povelů, klidnou chůzí na vodítku a učenlivostí. Blondýna přišla do útulku výchovou nepolíbená. Dnes zvládá základní povely, je poslušná, velmi učenlivá, dobře se motivuje a ráda si hraje. Její nejoblíbenější hračkou je fotbalový míč.

Blondýna | Jana Ulrichová

Najdou domov?

Všichni tři odejdou do nových domovů očkovaní, čipovaní a kastrovaní. Zájemci o ně mohou kontaktovat útulek e-mailem na adrese storge2011@gmail.com nebo telefonicky na čísle 723 598 853.