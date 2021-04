Díky Jaroslavovi se mnoho psů dostalo ze šílených podmínek u majitelů. Strážník se navíc snažil, aby pejsci vůbec nepřišli do městských záchytných kotců, ale přes Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat byli umístěni rovnou k novým páníčkům.

Adoptoval Míšu

„Vybudoval si pověst člověka, který vždy pomůže, a lidé k němu začali chodit s důvěrou. Byla to jeho zásluha, že mnozí psi neskončili vyhození na ulici nebo kdovíkde. Byl to člověk, který opravdu dělal čest své profesi,“ vysvětlila šéfka spolku Barbora Tocauerová. Velké srdce Jaroslav prokázal i tím, že jednoho z pejsků – jezevčici Míšu – sám adoptoval pro syna.

Bude jim chybět

„Lidé jako on by neměli odcházet tak brzy. Byl to člověk se srdcem na správném místě,“ kondolují lidé z města rodině. Na strážníka Jardu nedali dopustit ani jeho kolegové. „Byl vždy ochotný pomoct jak občanům, tak svým kolegům. Bude v řadách městské policie všem chybět,“ řekl šéf strážníků Jaroslav Grečmal.

