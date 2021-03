Jawy se spolek ujal loni v prosinci. „Majitelé jí dali spoustu lásky, nenastavili jí ale pravidla. Skončilo to pokousáním paničky, která se jí pak začala bát. Nebyly tam už šance na nápravu, proto se Jawanka dostala ke mně,“ řekla dočaskářka spolku Lucie Němečková.

Jawa je krásné zvíře, původní majitelé ale zanedbali její výchovu | Jana Ulrichová

Pochopila, že ruka jídlo dává

Jawanka udělala pod jejím dohledem velký pokrok. Lucie jí učí, že není třeba bránit si pelíšek, na který nechtěla nikoho pouštět, a že jídlo jí nikdo nevezme. „Má tendence se ohrazovat, když jí někdo sáhne do misky, může i kousnout. Proto jí postupně přihazuji granule do misky, aby pochopila, že ruka jídlo nebere, ale naopak ho dává. Proto ji také krmím hodně z ruky,“ vysvětlila výcvikářka s tím, že pes se musí u jídla cítit bezpečně.

Jawa se ráda pomazlí | Jana Ulrichová

Potřebuje důslednost

Co se poslušnosti týká, není s Jawankou problém. Zná povely, přiběhne na zavolání. „Ona je takový pokušitel, samozřejmě zkouší, co si může dovolit. Pokud nebudete důslední, využije toho,“ řekla Lucie. Po třech měsících výcviku u ní není už Jawa tolik žárlivá. „A co je nejdůležitější, už to není nejistý pes. Je to zdravě sebevědomá fena, která si užívá života,“ dodala.

Jako psí jedináček

Jawanka potřebuje ještě trochu času na výcvik, pak už bude k adopci. V nové rodině by měla být psím jedináčkem, protože je ráda středem pozornosti. „Bude potřebovat člověka, který bude citlivý, ale zároveň velmi důsledný, protože důslednost je u Jawany nejdůležitější. Nedá se u ní něco vynutit, je třeba ji motivovat pozitivně,“ řekla Lucie Němečková.

Jawa miluje pohyb | Jana Ulrichová

Může i do bytu

I když je Jawa mohutný 44kilogramový vlkodav, může žít i v bytě, pokud bude mít dostatek pohybu a vyžití. Je zdravá, má však spondylózu za lopatkami, což degenerativní onemocnění meziobratlového prostoru, které ale zatím není třeba řešit operací. Je pouze potřeba, aby byla pod pravidelnou veterinární kontrolou, a aby nenabírala na váze.

Novým majitelům teď bude Jawa skvělým společníkem | Jana Ulrichová

Mazlivý obr

Pokud noví majitelé budou pravidla nastavená výcvikářkou respektovat, získají v Jawance skvělého parťáka. „Vlkodav je oddaný své rodině, nemá problém s cizími lidmi, nemá potřebu hlídat. Je to velký mazlivý obr,“ řekla Lucie. Zájemci, kteří by se chtěli Jawanky ujmout, mohou kontaktovat přímo ji, a to na telefonním čísle 773 522 906.