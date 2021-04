Když městská policie přivezla Nelinku do útulku, byla v hrozném stavu. „To byl běs,“ řekla vedoucí Miloslava Šeflová, která teď o fenečku láskyplně pečuje. „Po těle měla krvácející rány, byla apatická, podvyživená a dehydrovaná,“ popsala.

Nelinka s vedoucí klatovského útulku Miloslavou Šeflovou | Kateřina Lang

Léčí dračí krví

Nelinka se naštěstí v útulku rychle zotavuje. Protože byla zesláblá, krmili ji ze začátku jako štěně po dvou hodinách, teď už intervaly mezi jídly prodloužili na čtyři hodiny. „Snědla by všechno, co vidí. To ale samozřejmě nejde, protože by mohla dostat zánět. Rány se jí už hojí, léčíme jí je bylinnými kapkami známými jako dračí krev,“ uvedla vedoucí.

Rychlé pohyby ne

Potrvá ale ještě nejméně měsíc, než se dá Nelinka úplně dohromady. Musí ještě trochu přibrat a musí se jí ozdravit srst, která jí na několik částech těla chybí. Psychicky je ale na tom dobře. „Teď už je to taková malá dračice, začíná mít o všechno zájem, nemá ale ráda rychlé pohyby,“ řekla Miloslava Šeflová.

Je úžasná

Až se Nelinka úplně zotaví, budou jí v útulku nabízet k adopci. „Novou rodinu jí budeme hledat v okolí Klatov, abychom ji měli pod dozorem,“ řekla vedoucí. Nelinka by se podle ní hodila úplně ke každému, mohla by jít i do rodiny s většími dětmi. Může být v bytě i v domku se zahradou. „Venku je ráda, užívá si to, na zavolání přijde, je prostě úžasná,“ dodala Miloslava Šeflová.

Vše se dá řešit

To, čím si Nelinka před příchodem do útulku prošla, nechtěla vedoucí komentovat. „To by bylo nepublikovatelné,“ řekla. „I když psy od soukromých osob nebereme, vždycky je nějaké řešení. Kdyby se majitel ozval, pomohli bychom mu psa nabídnout k adopci,“ dodala.

Jako jezevec

Nelinku našla u kontejnerů Marcela Koupšetová, která podle svých slov v první chvíli vůbec nepoznala, že jde o psa. „Myslela jsem si, že je to jezevec. Až když jsem přišla blíž, viděla jsem, že je to pes, zubožený, nahrbený,“ popsala Blesk tlapkám. Když zjistila, že jde o fenku, kterou kdosi odsoudil k pomalé, kruté smrti, okamžitě jí uvolnila pásku na čenichu a přivolala strážníky.

V takovém stavu se Nelinka do útulku dostala | Útulek pro opuštěné a zatoulané psy Klatovy

Vědí, čí byla

Případ teď řeší policisté, kteří už podle informací Blesk tlapek vědí, komu Nelinka původně patřila.