Zázračnou proměnou prošla fena německého ovčáka Zaira (9), která pochází z chovatelské stanice v Malesicích na Plzeňsku. Zvířecí záchranáři z ní letos v lednu odvezli 21 zubožených psů, pěti už nemohli pomoci. Z těch, co přežili, na tom byla nejhůře právě Zaira (8,5). Přestože byla na pokraji smrti, v péči spolku Dočasky De De se zotavila natolik, že teď už je připravena odejít do nového domova.

Zpočátku to přitom se Zairou nevypadalo vůbec dobře. Musela na veterinární kliniku na kapačky. Ošetřili jí tam i hluboké rány, které vznikly zřejmě pokousáním od ostatních psů ve smečce, odstranili mrtvou tkáň a ostříhali zanedbanou zdredovatělou srst. Pak přišla na řadu náročná domácí léčba.

Radka Zaiře třikrát denně ošetřovala a převazovala rány | Jana Ulrichová

Zdravá a veselá

Zaira byla tak zesláblá, že nemohla chodit. Dočaskářka Radka Formanová, která se o ni po odchodu z kliniky až doteď starala, odvedla obrovský kus práce. Ze Zairy, která jen ležela a odevzdaně čekala na smrt, udělala šťastného psa, který si na to, čím si prošel, si ani nevzpomene. „Zdravotně i psychicky je v pohodě, žádné rány už nemá, jediné, co jí chybí, jsou nějaké chlupy, které jí dorůstají pomalu,“ řekla Radka s tím, že teď už je Zaira připravena odejít do nového domova.

I přes svůj věk je Zaira hravá, miluje míče | Jana Ulrichová

Potřebuje kondici

Zaira je na své dočasné opatrovatelce závislá, jako by věděla, že díky ní teď může zase běhat, hrát si s míčem a užívat si života. Potřebovala proto někoho, kdo s ní bude doma, kdo se jí bude hodně věnovat a dopřávat jí procházky. „Představovala bych si pro ni aktivnější lidi, kteří ji ale, i s ohledem na její věk, nebudou nutit do nějakých extrémních výkonů. Vyhovovaly by jí delší procházky, aby ještě nabrala nějaké svaly a udržovala se v kondici,“ řekla dočaskářka.

Feny a kočky ne

Zaira by se hodila spíše do domu se zahrádkou, není to ale pes do kotce nebo k boudě. Není zvyklá na děti, s většími by si ale určitě, zvlášť když ji budou uplácet pamlsky, rozuměla. Je dominantní, s druhou fenou by se špatně snášela, proto by byl pro ni jako parťák vhodnější spíše pes. Nehodí se ani do domácnosti s kočkami, ty prohání.

Zaira s dočaskářkou Radkou Formanovou, která ji zachránila | Jana Ulrichová

Najde domov?

Zájemci, kteří by byli ochotni dát Zaiře lásku a nový domov, mohou kontaktovat dočaskářku a výcvikářku Radku Formanovou na telefonním čísle 777 310 185.