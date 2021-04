Policie řeší případ střelby do bezbranných pejsků na Slovensku. Neznámý střelec nejprve zvířata nalákal na šunku a pak na ně vypálil tříštivou střelu. Jeden z nich uhynul na místě, o druhého se postarali soucitní lidé a útulek. Nebýt jich, umíral by několik dní v krutých bolestech.

Na fenku a pejska někdo střílel z nepochopitelných důvodů u slovenské obce Ňárad. Nebohá zvířata našli kolemjdoucí ležet v podrostu. Fenka už nežila, pejsek byl těžce zraněný.

„Fenku střela trefila přímo do srdce. Pejsek tam ležel postřelený a kdyby ho nenašli, umíral by v těžkých bolestech ještě dlouho. Střelivo pachatel použil takové, co se v těle roztříští,“ řekla webu deníku Nový čas Veronika Dosoudilová z útulku, kam se zraněné zvíře dostalo.

Borise, jak tříletého pejska pojmenovali, v sobotu operovali na veterinární klinice. „V neděli se už posadil a sám jedl, to je dobré, ale zdaleka nemá vyhráno,“ popsala Veronika s tím, že střela částečně zasáhla krční páteř a úlomky pronikly až do míchy, do níž ráno pronikla i krev.

„Má za sebou náročnou operaci, ale je to velký bojovník, nezbývá než věřit,“ dodala pracovnice útulku pro web.

„Na stromě byl zavěšený kus šunky, aby se střelcovy terče nehýbaly, až do nich bude pálit,“ přiblížila Veronika, jak si pachatel svůj odporný čin naplánoval. Podle ní se jednalo o cílenou likvidaci.

„Když vystřelil, pejsci padli, a už neřešil, zda žijí a a co je s nimi. V okolí nejsou žádní toulavý psi, ale čipovaní nebyli. Boris by i týden v bolestech umíral hlady a žízní. Řešíme to s kriminální policií,“ uzavřela Veronika.

„Policie prověřuje okolnosti, za nichž měl uhynout jeden ze psů,“ potvrdila krajská policejní mluvčí v Trnavě Mária Linkešová.