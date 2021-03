Ženu záchranáři našli v lavině v lokalitě Černý kotel (Czarny Kocioł) na polské straně hor 1,3 metru pod sněhem. Na místě tragédie bylo podle horské služby v neděli odpoledne šest skialpinistů. Tři z nich při sjíždění lavinového žlabu Černého kotle strhla lavina, zbylí tři zůstali nad odtrhem. Ti zavolali na tísňovou linku, tím však jejich pomoc skončila.

Podle zveřejněné analýzy lavinou nezasažená trojice pouze čekala na místě na záchranáře a ještě před jejich příjezdem odjela. Bohužel zbylí skialpinisté neměli potřebnou výbavu a nevěděli nic o první pomoci při zavalení lavinou. Ženě tedy taky příliš nepomohli.

Horská služba nyní na svých oficiálních facebookových stránkách vysvětlila, co je to tzv. kamarádská pomoc a jak se v podobných případech, kdy jde opravdu o každou minutu, zachovat. Vše doplnila přehlednými infografikami, na nichž je dobře vidět, jak postupovat a co dělat nejdříve. Zároveň zdůrazňuje, aby se lidé do hor vydávali pouze s lavinovým vybavením. Může to zachránit životy!

„Při pádu laviny je to (kamarádská pomoc, pozn. red.) ta nejrychlejší a dost často nejúčinnější pomoc. Záchranáři se na místo dostanou v řádu desítek minut a v této době jsou kamarádi jediní, kteří mohou účinně pomoci. Je dobré ale vědět jak,“ napsali v příspěvku.

„Možná se budete ptát, jestli se do kamarádské pomoci máte pouštět, i když si nevěříte a máte strach, že strhnete další lavinu nebo že zkrátka přinesete víc škody než užitku,“ uvedli dále záchranáři. Podle nich by člověk, který se vydává s přáteli do hor, měl být vždy připraven, že k zavalení lavinou může dojít a měl by být vždy schopen pomoc realizovat. „Dávejte na sebe na horách pozor!“ uzavřela Horská služba svůj příspěvek.

Informace o tom, jak po pádu laviny postupovat, naleznete níže v galerii.