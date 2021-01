Kozoroh

Nedělní relaxace s rodinou bude příjemná a společně strávené chvíle posílí vaše vztahy. Zajímáte se o to, co dělají děti a snažíte se pomoci partnerovi. Naštěstí je to vzájemné, a proto vám nechybí nic ke štěstí. Večer si zpříjemněte něžnostmi.