Jen pár hodin poté, co záchranáři informovali o turistech, kteří se pokusili zdolat Lysou Horu jen v teplácích a teniskách, přišla na takřka totožná zpráva z Krkonoš. V hlavní roli byli znovu tepláky, tenisky a dva turisté, kteří hrubě podcenili situaci.

„Rozmohl se nám tady takový nešvar,“ uvedla Horská služba na svých oficiálních facebookových stránkách zprávu o dvou mladých turistech, kteří se v sobotu odpoledne z Pece pod Sněžkou vydali směrem na Sněžku. Jak horští záchranáři uvedli, výletníci porušili snad všechny doporučené postupy, kterými by se měli turisté na horách řídit.

Jednak byli oblečení v teniskách a teplácích, dále se na cestu vydali odpoledne, ale také neměli žádné suché oblečení pro případ nouze a nebyli vybaveni ani čelovkou nebo baterkou. Aplikaci Záchranka, která v případě nouze pomáhá záchranářům s lokalizací, v mobilu nainstalovanou také neměli.

Ještě ke všemu si pro svou cestu vybrali trasu určenou pro skialpinisty! Stačily tedy necelé tři kilometry chůze hlubokým sněhem a dvojice byla na konci se silami. „Boty i rukavice měli promočené a zmrzlé, nevěděli, kde jsou, zmrzlo jim i pití, které si s sebou vzali,“ popsali záchranáři, kterým se naštěstí podařilo partnery včas zachránit a dostat do bezpečí.

Na Ještědu řešili v pátek policisté incident, ve kterém sehrál roli alkohol za volantem. Cizinec (38) ve firemním mikrobusu nejprve dojel na jedno z parkovišť pod vysílačem. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby se ovšem řidič nerozhodl osvěžit několika pivy. Krátce po osmé znovu sedl za volant a vyjel směrem zpět do Liberce. Do cíle ale nedojel. V jedné ze zatáček totiž nezvládl řízení a přejel přes zasněžená svodidla, která mikrobus naštěstí zastavila. Řidič policistům nadýchal přes dvě promile.

Rušno bylo také v pondělí odpoledne na Máchově jezeře. Hasiči tam vyjeli kvůli člověku, pod kterým se prolomil led a on se propadl do mrazivě studené vody. „Po příjezdu na místo převzali hasiči podchlazeného muže od kolemjdoucích, kterým se ho podařilo dostat z vody na pevný led,“ uvedli hasiči z Libereckého kraje s tím, že dotyčnému poskytli první předlékařskou pomoc. Podchlazeného muže pak čekal transport vrtulníkem do nemocnice.

Video Záchranáři vyjeli těžko přístupným terénem pro zraněnou ženu - Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje/Michael Laufke

Náročný zásah v těžkých podmínkách v neděli zažili středočeští záchranáři. „Mladoboleslavská posádka rychlé zdravotnické pomoci vyjela na pomoc ženě, která v těžko přístupném terénu v lese uklouzla a při pádu se zranila, že nebyla schopna chůze,“ informovali záchranáři. Cestou ke zraněné museli kromě všudypřítomného sněhu záchranáři překonat dvoje závory nebo spadlý strom. K ženě se nicméně dokázali včas dostat, ošetřit ji a následně transportovat do mladoboleslavské nemocnice.