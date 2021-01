Otec zavolal na dispečink HS, poté co syna asi hodinu bezvýsledně hledal. "To bylo kolem 15:30 a zanedlouho se začalo smrákat. Vytvořili jsme proto ihned tým šesti lidí na třech terénních čtyřkolkách a začali prohledávat vrchol Travného a přilehlé cesty," uvedl zasahující člen HS Pavel Masopust.

Horští záchranáři se zároveň připravovali na masivnější pátrací akci, kdyby za světla neuspěli. Zhruba do 17:00 prohledávali poměrně složitý terén. Zatímco ve vrcholových partiích Travného leží asi 30 centimetrů sněhu, níž sníh není, ale zato jsou tam zcela zledovatělé cesty.

"Stále se střídají zasněžené a holé partie, a to i v lese. Už jsme se chystali povolat do akce další členy a techniku, když nám ovšem oznámili z obce Morávka, že chlapec sám došel do bezpečí," uvedl Masopust. Dodal, že od hocha to byl velmi dobrý výkon.

Náčelník HS Beskydy Radan Jaškovský uvedl, že i když jsou lyžařská střediska a hotely zavřené, do hor v posledních dnech mířilo veliké množství návštěvníků. "To a počasí s sebou nese samozřejmě nějaká rizika. Proto apeluji na turisty, aby věnovali zvýšenou pozornost bezpečí nejen svému, ale především dětí. Kdyby chlapec nebyl šikovný a někde uvízl, mohlo v tomto případě dojít k tragédii," sdělil Jaškovský.

VIDEO: Dívka (9) se zhroutila do roklinky, když byla na túře: Padala pět metrů!