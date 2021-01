„Synovec se zamiloval do problémového děvčete. Už jednou spolu před pár měsíci utekli, proto měli mezi sebou zákaz styku,“ říká strýc Dominika. On i další příbuzní pomáhali Dominika hledat.

Pátrání po chlapci začalo 25. prosince, když se Dominik nevrátil domů ani na Vánoce. Dominik byl naposledy aktivní 24. prosince dopoledne na svém instagramu. To se nacházel v Ostravě a ve Frýdku-Místku.

Rodina o pomoc s pátráním žádala i na sociálních sítích. „Pátrání po nezletilém skončilo. Sám se po výzvách vrátil domů," uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská.

Strýc uvedl, že hovořili také s rodinou dívky. „I přes zákaz za ní Dominik na Štědrý den šel, ale její otec mu údajně dal pár facek,“ líčí souběh událostí, které předcházely zkratovitému jednání chlapce.

Pomoc v nouzi

Také děti a mladí lidé se mohou dostat do složité situace, kdy není jasné, jak z ní ven. Pomoc, radu i trpělivého člověka mohou najít na Lince bezpečí. Ta je na čísle 116111 k dispozici kdykoli během dne i v průběhu noci. Volání na ni z mobilu či pevné linky je zdarma. Mohou na ni volat děti do 18 let, nebo studenti prezenčního studia do 25 let včetně.

Ročně je v Česku nahlášeno až 5 000 pohřešovaných dětí. I když mají zoufalé telefonáty rodičů a příbuzných většinou šťastný konec, někdy se tomu tak bohužel nestane. Ještě dnes si určitě pamatujete případ 9leté Aničky Janatkové, který otřásl Českou republikou v roce 2010.