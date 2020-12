Tělo Stanislava z Bánské Bystrice našel lesník během soboty. Přivolaný lékař na místě nemohl potvrdit ani vyvrátit, zda zemřel cizí rukou. Až nařízená pitva jasně odhalila, že se jednalo o vraždu. Jen pár dní poté už má policie pravděpodobného pachatele činu, který skončil ve vazbě.

Podle slovenských médií se k vraždě přiznal čtyřiatřicetiletý Branislav, který prý všeho lituje. Jak sám uvádí, zavražděný muž byl jeho známý, se kterým se během popíjení dostal do pře. Následně došlo k potyčce, při které Branislav Stanislava uškrtil. Jeho tělo pak odvezl do lesa, kde ho chtěl ukrýt.

„Vyšetřovatel obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy čtyřiatřicetiletého muže z Banské Bystrice. V sobotu v dopoledních hodinách v lesním porostu za obcí Očová byla nalezená větvemi zakrytá mrtvola muže,“ uvedla policie s tím, že se zkoumá, zda mezi sebou muži neměli vztah. Mrtvola měla totiž podle všeho stažené kalhoty.

Přátelé mrtvého muže uvedli, že se jednalo o příjemného, nekonfliktního člověka, kterému se přezdívalo Jogurt. „Byl nezvěstný už od konce listopadu. Tohle si nezasloužil. Doufám, že ten, co mu to udělal, shnije ve vězení,“ řekl serveru Čas.sk jeho kamarád Pavel. Naopak, vrahovi nemůže nikdo přijít na jméno. „Vždyť ten chlap byl i v pátrací skupině, když hledali tělo. Byl to otravný a agresivní podivín, hlavně když se opil,“ dodal Pavel.