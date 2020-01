Na Nový rok odešla z rodinného domu ve slovenském městě Špačince máma Zuzana. Za manželem a třemi dětmi se však již nevrátila. Po čtyřicetileté ženě bylo vyhlášeno pátrání, do něhož se přidala i řada dobrovolníků. Bohužel však i přesto dopadlo tragicky.

Záhadná smrt mámy tří dětí, která zmizela na Nový rok: Manžel tuší, co se stalo!

Poslední kroky Zuzany před smrtí obestírá tajemství. Manžel s dětmi byli v době, kdy odešla z domu, u příbuzných. Ženino chování však zachytily bezpečnostní kamery. Zuzana si 1. ledna sbalila všechny své věci do igelitových pytlů, ty pak naložila do auta a odvezla je neznámo kam. Po chvíli se vrátila zpět, zaparkovala a odešla pěšky pryč jen s kabelkou. Když se manžel a děti vrátili domů, máma tam nebyla a nezvedala ani telefon.

Zuzanu naposledy zachytily kamery na konci vesnice. Podle informací TV JOJ z prostředí pátrání si měl místní myslivec v den zmizení všimnout ženy, která odpovídala popisu pohřešované, jak kráčí sama po polní cestě. Zuzanu bez známek života nakonec našel náhodný kolemjdoucí v křovinatém porostu asi 2 kilometry od obce, kde bydlela. Podle informací TV Markíza příčinou smrti mohlo být podchlazení. „Žena zemřela bez cizího zavinění. Příčinu její smrti určí pitva,“ uvedla policie.

Manžel Ján uvedl, že Zuzana byla poslední dobou uzavřená sama do sebe a zpřetrhala vztahy s kamarády a příbuznými. „V normálních vztazích máte známé, přátele, ona neměla nikoho. Když to člověk v sobě dusí a neřeší to, může takto zkratovat. Nechodila na rodinné oslavy, ani na Vánoce jsme nešli spolu navštívit rodinu. I z facebooku vymazala všechny přátele,“ řekl Ján deníku Plus Jeden Deň.