Případ Slováka Marka s rekordními devíti promile alkoholu v krvi, kterého se lékařům v nemocnici v Trnavě bohužel na Nový rok nepodařilo zachránit, šokoval i české odborníky. „Je to zcela mimořádný případ, že to hraničí až s uvěřitelností,“ přiznal pro Blesk.cz adiktolog Miroslav Barták z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jak mohl takové množství vůbec vypít?

Podle odborníků to rozhodně není běžný případ, který by se tady někdy řešil. „Tohle už je opravdu hodně. Podle mého soudu musel vypít vysoceprocentní alkohol. A dostat do sebe třeba dva litry vodky, to opravdu není jen tak. Představte si, jak chutná vodka, a že ji exujete v tohle množství,“ soudí adiktolog Barták, podle něhož byl mrtvý zřejmě člověk, který buď užíval alkohol problematicky, nebo byl na alkoholu závislý. Marka našli před nemocnicí s 9 promile: Pak oznámili nejhorší zprávu! Co všechno vypil?

Chtěl se upít?

„Je to velmi smutné, ale my opravdu neznáme pozadí toho člověka. Jestli netrpěl depresemi, neměl nějakou jinou psychickou poruchu, neměl problémy. Jestli se chtěl, nebo nechtěl upít až k smrti. Jestli to byla náhoda, nebo chtěl na všechno zapomenout a udělat tlustou čáru. V každém případě je to hrozná tragédie,“ přiznává Barták.

Podle něho existují lidé, kteří mají problémy s alkoholem, ale nějaký čas je zvládají. „Pak na ně ale přijde určitá epizoda, něco se stane, a pak se klidně zavřou a dva tři dny v kuse pijí. Možná to byl tento případ, ale jsou to vše jen spekulace,“ upozornil adiktolog, který pravidelně spolupracuje s iniciativou »Suchej únor«. Ta se snaží motivovat Čechy, aby zkusili během nejkratšího měsíce v roce nevypít ani kapku alkoholu. Silvestr abstinující Dominiky Gottové: Do večera v baru, pak šampaňské s kamarády!

Předávkování až po několika hodinách

Předávkování se může podle odborného webu Alkohol pod kontrolou projevit až po několika hodinách. Ze silného rauše může člověk dospět do stavu předávkování najednou a bez varování.

Riziko předávkování u alkoholu není jednoduché stanovit. Dávka alkoholu, která způsobí konkrétní osobě předávkování, se, stejně jako u jiných návykových látek, nedá předem určit. Záleží na koncentraci alkoholického nápoje, ale i na momentální zdravotní situaci konzumenta. Mnohem vyšší je riziko předávkování, pokud člověk vypije rychle velké množství nebo pokud alkohol kombinuje s jinými, zejména nelegálními drogami.

Život ohrožují už 4 promile

„Říká se, že ta život ohrožující dávka pro člověka je 4 až 5 pomile. To znamená, že on ji překročil dvakrát. Zapomínáme, že alkohol je neurotoxický jed, na který jsme sice dlouhodobě adaptovaní, ale ta adaptace je jenom částečná,“ vysvětlil známý pražský lekař Cyril Mucha.

Při předávkování alkoholem dochází k vystupňování účinků alkoholu, především dechovému útlumu. Dochází k útlumu činnosti mozku a srdce. Základním příznakem je porucha vědomí od ospalosti až k bezvědomí. Může také dojít k poruše dýchání, v nejhorším případě i k zástavě dechu. „Játra začnou selhávat, dochází k srdečním arytmiím, špatně fungují ledviny, vyřadí se z činnosti mozek, který řídí v podstatě všechno ostatní,“ popsal Mucha. Opilé, špinavé a pozvracené: Tyto dívky to na Silvestra více než přehnaly

„Existují určité detoxikační schopnosti organismu, takže ten se jed snaží rozložit na látky, které nejsou toxické, a to, jak rychle se to daří, kolik jedu člověk snese, záleží na jeho genetické výbavě, na jeho enzymatické výbavě, na tom, jak mu fungují játra, která jsou hlavní továrnou detoxikace,“ upřesňuje dále Mucha.

Lékař: Vypít to je možné!

Ten také soudí, že vypít takové množství alkoholu je možné, byť on sám se s ničím podobným nikdy osobně nestkal. „Jestli je to člověk schopen vypít, tak upřímně řečeno je! Nedovedu si představit sedm litrů vína, ale třeba tu vodku si dovedu představit, zejména po tom, kdy jsou takové ty oslavy, kdy se pije na rychlost. Když se lidi vzájemně hecují a když měl už před tím v sobě nějaký základ, který běžně bývá tak dvě promile,“ vysvětlil Mucha. Moravské müsli a zombie drink! Láďa Hruška prozradil, jak léči kocovinu

Lékař dodal, že existují protilátky, které se k odbourávání alkoholu podávají, ale samozřejmě mají jen omezené možnosti. S tím souhlasí i adiktolog Barták. „Kolegové v nemocnici udělali z hlediska medicíny, co mohli, ale nejsou všemocní. Je to obrovská osobní tragédie.“

