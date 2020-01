Zvířata v tratolišti krve, utržené prsty, zanesené plíce a husté mlhy. I to bývá dozvukem silvestrovských a novoročních oslav. Stále hlasitěji se ozývají ti, podle kterých je potřeba se s užíváním zábavní pyrotechniky krotit. Letos přidali varování i meteorologové. Prachové částice usazující se ve vzduchu po ohňostroji totiž mohou zanášet plíce. Husté mlhy pak způsobily například hromadné nehody v Německu. Přispělo k tomu i nezvykle teplé počasí, které prach drželo u země a v ovzduší.

Roztodivné tvary i barvy, vybuchující světélka a doslova nebeská podívaná – tak vnímá zábavnou pyrotechniku většina obyvatel. Ve své podstatě ale není ohňostroj nic jiného nežli chemikálie a prach vybuchující v atmosféře. Právě prach může neblaze působit na lidské zdraví.

„Množství prachových částic na Silvestra výrazně převyšovalo limity. V oblasti Kladna se množství emisí zvedlo kolem půlnoci až čtyřnásobně,“ řekla Blesk Zprávám meteoroložka Dagmar Honsová.

Honsová zároveň upozornila, že se množství prachu zvýšilo na 300 mikrogramů na metry krychlový. „Za alarmující přitom považujeme už 50 mikrogramů,“ dodala expertka.

Kašel a chemikálie v krvi

Malé částečky prachu a těžkých kovů vyskytující se v zábavní pyrotechnice, jako je například stroncium způsobující červenou barvu, se pak podle expertů mohou rychle dostat do průdušek, plicních sklípků, ale i do krve. Větší prachové částice pak zachytí nosní chloupky.

„Je to výrazně škodlivé ovzduší. Nutno ale dodat, že dvě hodiny po půlnoci už množství částic rychle klesalo. Člověk zdržující se venku ale bude chvíli trpět kašlem,“ zmínila Honsová.

Některé studie pak uvádí, že kromě kontaminace vzduchu se mohou některé části zábavné pyrochtechniky lehce dostat i do země a podzemní vody. Prach a zplodiny také smyje déšť a odnese tak škodliviny do řek a jezer.

Ohňostroj? Recept na mlhu a mrtvé

Podle statistik Českého hydrometeorologického ústavu dopadlo Kladno nejhůře. Velká koncentrace prachu a jeho „ukotvení“ v atmosféře ale hlásí experti po celé ČR. „Podporovalo to inverzní počasí,“ vysvětluje Honsová.

„Kdyby sněžilo, tak se nám to tu tolik neudrží, ale letošní počasí nám ukázalo, co ohňostroje s ovzduším a počasím opravdu dělají,“ doplnila Blesk Zprávám meteoroložka.

Prachové částice navíc podporují vznik mlh. Do ovzduší se totiž dostane více tzv. kondenzačních jader. Podle Honsové pozorovali meteorologové na území Česka nezvykle husté mlhy ještě ve čtvrtek ráno. Doplňuje pak, že pozůstatky po Silvestru budou v ovzduší a na zemi až do výrazného ochlazení a do prvního silného deště.

S novoroční mlhou se potýkalo především Německo. Na Nový rok se blízko Kolína nad Rýnem dokonce vlivem husté mlhy srazilo 18 aut, 15 lidí bylo zraněno. Západní sousedé také hlásí další srážky, a dokonce dvě úmrtí.

Kocoura zabila petarda, umírali i ptáci

Známý je i vliv ohňostrojů, petard a dělobuchů na zvířata. Blesk Zprávy objevily příspěvek jedné ženy, která přišla o kocoura. „Přeji s*ini, co mi před chvílí v zahradě domu zabila kocoura, aby ho v roce 2020 konečně chytili,“ pobuřovala se nešťastná žena. Kocourovi byla zřejmě osudná petarda.

Hororová byla noc na 1. ledna i pro ptáky. Sociální sítě se začínají množit fotografiemi celých hejn, která se buď dostala do blízkosti hořlavých chemikálií ve vzduchu, nebo je prach, hluk a zvuková vlna naprosto dezorientovala.

Osudnou nejspíše byla dezorientace a strach jedné labuti v Praze. „Celkem jsme vyjížděli v noci pro sedm labutí. Jedna uhynula bohužel do našeho příjezdu, rozbila si nárazem do tramvajového vedení na Mánesově mostu hlavu,“ popsala novoroční situaci pražská záchranná stanice na svém facebookovém profilu.

Dále popisuje další otřesné případy jako utržené křídlo, neschopnost stát na nohou a rovněž spoustu případů, kdy pták utrpěl oděrky a pohmožděniny.

Zábavní pyrotechnika tak může být životu nebezpečná. Vždy se tak hodí být obeznámen s co nejšetrnějším a nejopatrnějším zacházením.

Některé státy a kraje už od užívání zábavní pyrotechniky ustupují. Například v hlavním městě Itálie je stanovena pokuta až 500 eur za využití pyrotechniky ve městě. Ani Praha nezůstává pozadu. V letošním roce místo tradičního novoročního ohňostroje zvolila šetrnější videomapping, cenově ale vyšel dráž než ohňostroj a navíc se dočkal rozporuplného přijetí.