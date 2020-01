Osamělá Kate nechtěla trávit svátky sama: Objev ze seznamky ji uškrtil, souložil s mrtvolou

Katie uvěřila všemu, co jí o sobě internetová láska napsala. Oba byli z Buckhurst Hill v Essexu, Carl tvrdil, že dokončuje studia práv, ale už rozjíždí vlastní právní firmu. Ve skutečnosti si ale dával od studií »zdravotní přestávku«. Několikrát za poslední dva roky byl hospitalizován v různých psychiatrických léčebnách. Mučily ho temné fantazie, v nichž vraždil mladé ženy. A na Vánoce roku 2015 se je rozhodl realizovat.

Horor na zámku

Zatímco Katie snila o romantických chvílích u krbu, kde si budou coby dvě spřízněné duše, které unikly hrozbě osamělých svátků, notovat. Nemohla tušit, co ve skutečnosti monstrum, s nímž si píše, plánuje. Na Štědrý den pro ně Carl rezervoval pokoj v luxusním čtyřhvězdičkovém hotelu Theobalds Park. Na romantickém zámku ji ale žádné cukrování nečekalo. Scény z jejich první schůzky připomínaly ty nejhorší horory. Carl se na Katie vrhl a uškrtil ji. To byl ale jen začátek jeho děsuplných fantazií. S mrtvolou pak několikrát souložil a vše si fotil na mobil. Snímky si následně přes internet nahrál na tajné úložiště a z mobilu je smazal. Tělo za tmy vyhodil z okna a odtáhl do nedalekého lesíku.

Přiznal se jiné

V hotelu pak Carl požádal, aby ho odhlásili dříve. Zaplatil svou kartou a odešel. Záhy zavolal Dianě Chertesové, ženě, kterou také znal ze seznamky, a přiznal se jí, že někoho zavraždil. Diana se však domnívala, že je opilý a povídá nesmysly.

Promiň, pokazil jsem svátky

Když se Katie nevrátila domů, vydal se ji vyděšený otec hledat. Protože se mu dcera pochopitelně svěřila, s kým bude trávit Vánoce, vyrazil přímo na Carlovu adresu. Tam se od jeho matky dozvěděl, že mladík není doma, ale nabídla se, že mu může zavolat. Carl telefon zvedl a tentokrát zněl doopravdy opile. Na otázku, kde je Katie své matce řekl: „Zavraždil jsem ji, jsem monstrum.“ Pak se začal omlouvat, že rodině pokazil svátky.

Nehoda při drsném sexu?

U soudu se nejprve hájil tím, že Katiina smrt byla tragická nehoda při trochu drsnějším sexu. Tuto verzi ale žalobce rozmetal. Všichni svědci vypověděli, že Katie byla romantická povaha a nikdy o sadistické praktiky neprojevovala zájem. Carl následně obrátil a postavil svou obhajobu na faktu, že se snažil vyhledat pomoc. O svých násilných fantaziích prý opakovaně říkal sestře na psychiatrii, nikdo ho ale nebral vážně. Nakonec byl odsouzen k 26 letům vězení.