Strčit nevhodný dárek zpátky do tašky a odnést ho do popelnice. To je možné u klasického hmotného dárku. Kdosi v Děčíně to ale udělal s pár měsíčím štěnětem. Nepochopitelný čin lidé kritizují. Fenku už si zamluvil nový zájemce.

„A máme tu první nevhodný dárek pod stromeček. Caira byla nalezena v Děčíně III, u paneláku naproti restauraci Corso, pověšená v tašce na popelnici,“ informoval děčínský útulek u pondělí. Hned v úterý ještě stejný útulek sdílel informaci o tom, že je k mání další zachráněný pes. Toho tentokrát někdo hodil přímo do popelnice.

Pod stromeček jsme dostali králíka, i když jsme ho nechtěli. Zvířata totiž nejsou dárek, nýbrž závazek. Ale ta koule chlupů, která se vešla do dlaně, v krabici u popelnice nemohla zůstat. Králík Šklíba se tak stal jedním z prvních zvířat, které skončily jako nevhodný dárek a zároveň našel novou, určitě lepší rodinu.

Herečka Syslová (73) si z útulku odnesla štěně. Odložili ho jako nechtěný dárek

Smutná sezona odložených zvířat teprve začíná. „Zatím tady máme pár štěňátek, hlavní nápor čekáme na konci ledna,“ řekl Blesk Zprávám ředitel útulku městské policie v pražské Troji Eduard Schuster. Teď jsme totiž podle něj ve fázi, kdy děti zvířátka ještě baví. Až rodiče půjdou do práce a život rodiny se vrátí do běžných kolejí, láska k chlupáčům rychle zmizí - děti totiž zjistí, že vyžadují hodně práce.

Lépe jsou na tom kočky, ty se dávají do útulků méně. „Dostávají se k nám hlavně pejsci. Ti se totiž musí věnčit. S kočkami takový problém není, jsou soběstačnější, tam stačí měnit kočkolit, “ upřesnil Schuster.

V komořanském psím útulku už první oběti Vánoc mají - teprve dvouměsíčního labradora a čtyřměsíčního retrívra. Zatímco první štěně sem lidé přivezli s tím, že ho našli na ulici, u druhého to bylo jasné. „Toho koupila rodina pod stromeček babičce, ale ona ho nechtěla,“ uvedla Jaroslava Kladivová, která se o opuštěná zvířata stará už dvacet let. Každý rok k ní lidé přivedou deset až patnáct pejsků, kteří se po svátcích už omrzeli.

Tříměsíční štěňátko použili jako terč: V ranách už se hemžili červi

V městském útulku v Českých Budějovicích mají zatím jednoho pejska, který se sem dostal 27. prosince, tedy hned po vánočních svátcích. „Tenhle problém tu moc nemáme, třeba loni jsme nezaznamenali žádný případ,“ pochlubila se Blesk Zprávám pracovnice útulku.



Ivana Jansenová, která se stará o pejsky v útulku Nalezenci-Šumaváci, má obavu, že letos bude vlna odložených zvířat silnější než v minulých letech. K „vánočním dárkům“ se totiž mohou přidat i zvířata, která jejich majitelé vyženou kvůli povinnému čipování.

I když se to zdá neuvěřitelně, podle Jansenové to je klidně možné. „Dřív stačilo, když se jednou za rok dostavili na náves a nechali si zvíře za sedmdesát korun naočkovat. Teď budou víc platit, musí psa zanést do registru a když uteče a něco provede, tak za to ponesou odpovědnost,“ vysvětlila Blesk Zprávám.

Na Štědrý den je vyhodili na ulici v Praze 5! Dva vyděšení pejsci skončili v útulku

Králík Šklíba dostal novou klec, hopká po obýváku a přibírá na váze. Asi to nebude zakrslé plemeno, jak jsme tiše doufali. Spousta dalších zvířat ale bude čekat, jestli si jich někdo v útulku všimne. „To se můžete upsat, umluvit, opakujeme to pořád - zvíře pod stromeček nepatří, a každý rok nám je sem stejně lidi nosí,“ postěžoval si Blesk Zprávám ředitel útulku městské policie v pražské Troji Eduard Schuster.