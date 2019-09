Řezné rány, otvory v uších, kruhové díry všude po těle. Co se ani ne tříměsíční fence pojmenované Johanka stalo, nikdo neví. Začátkem září ji našel v křoví u cyklistické stezky ve Spišské Belé náhodný kolemjdoucí. Ujala se jí dočaskářka, která spolupracuje se sdružením Cesta za domovom, která vzala Johanku do opatrovnictví.

"Při prvním pohledu jsme neviděli, co všechno má na těle. Večer jí paní dočaskárka očistila rány a povybírala z nich larvy much. Druhý den s ní šla na veterinární kliniku, kde ji přispali a rány jí pořádně vyholili a vyčistili. Teprve tehdy bylo vidět, co všechno na ní je," popsala Blesk.cz Lenka Zolnierčiková, předsedkyně spolku Cesta za domovom.

Johanka měla na tváři dlouhou řeznou ránu, v obou uších kulaté rány, dvě z nich byly dokonce skrz. Podobné kulaté dirky měla po celém těle. "Doposud netušíme, od čeho jsou ty rány po těle. Protože jsou zcela kulaté, její ucho vypadalo doslova jako ementál. Určitě nejde o rány od psa, nejpravděpodobnější verze je, že ji někdo použil jako živý terč," dodala paní Zolnierčiková.

Podle paní Lenky je Johanka hravé a velice milé šťáňátko. "To, co udělal ten člověk, je ohavné. Je to opravdu ještě malinké štěňátko, které se určitě ničím neprovinilo. Jednoduše sloužila jako nějaká zábava, možná i dětem? Nevíme opravdu, proto nemůžeme dělat žádné závěry." K adopci půjde až bude plně naočkovaná, ale už teď se objevilo několik zájemců, kteří o ni mají zájem. Snad ji v budoucnu čeká lepší život než během jejích prvních týdnů.