Nebohý Speedy se oběsil na řetězu, majitelka už má nového psa. Změňte zákony, apelují sousedi

Sousedům Kristýny K. nebyl Speedyho osud lhostejný. Snažili se mu pomoci. Nosili mu vodu, když měl prázdnou misku, i jídlo. Několikrát ho vyprošťovali z úvazu, na kterém se zamotal a škrtil. Na pozemek Kristýny K. vstoupili jen tehdy, když šlo Speedymu o život. Jinak vše řešili v mezích zákona.

Opakovaně na jeho trápení upozorňovali krajskou veterinární správu. „Já sama jsem dávala dva podněty, další tři podávali sousedé. Sepsala jsem i petici,“ řekla Kristýna Zavadilová, která spolu se svou rodinou Speedymu nejednou pomohla.

Sousedé Speedyho několikrát z plotu sundali, když hrozilo, že se oběsí | čtenář

Před kontrolou psa odvázala

Inspektoři krajské veterinární správy udělali u majitelky psa pět kontrol, na které se, tak jak jim ukládá zákon, předem ohlásili. Výsledek byl jediný, majitelka Speedyho přestěhovala z nevyhovujícího kotce do jiného, ve kterém si ale také nepomohl. Před každou kontrolou ho podle sousedů odvázala ze řetězu, takže veterináři žádné zásadní pochybení neshledali. Speedy, který byl podle sousedů velmi dobrácký, tak živořil pět let, než se nakonec na svém řetězu oběsil.

Týraný pes se oběsil, zaspaly úřady? Na řetězu trpěl celý život, majitelce hrozí jen pokuta

Co čeká nově štěně?

Teprve tehdy se do případu vložili policisté, od počátku jej ale vyšetřovali jen jako přestupek, Kristýně K. tak hrozí jen pokuta. Nic jí proto nebránilo pořídit si nového psa, což sousedy vyděsilo. „Je to štěně, teď ho má ještě doma, ale až vyroste a přestane je bavit, skončí zase v kotci a začne to znovu nanovo. To je to, čeho jsme se děsili a čemu jsme chtěli zabránit. Zjistili jsme ale, že to není v našich silách,“ dodala sousedka Kristýna Zavadilová. Zklamaní jsou i ostatní lidé z okolí. „Se psem si může dělat, kdo chce, co chce. Nic se bohužel nevyřešilo a nevyřeší, dokud se nezmění zákony,“ shodili se.