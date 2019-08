Týraný pes se oběsil, zaspaly úřady? Na řetězu trpěl celý život, majitelce hrozí jen pokuta

Pohled na milého křížence německého ovčáka Speedyho, kterého jeho majitelka Kristýna K. (25) ze Šumperska držela v malém kotci na řetězu, rval srdce sousedům. Opakovaně na jeho utrpení upozorňovali, podávali podněty veterině, sepsali i petici, nic ale nepomohlo. Pes se na svém úvazu nakonec oběsil. Majitelce za to hrozí jen pokuta.

Podle lidí z okolí trpěl pes celý život. Majitelka ho nejdříve zavřela do naprosto nevyhovujícího kotce s napůl rozpadlou zrezivělou boudou, kde ho uvázala na řetěz. „Často tam neměl vodu, v horkém létě neměl možnost úkrytu před sluncem, takže si hrabal díry. Se sousedy jsme mu tam nosili vodu a krmení, často ho také někdo z nás odmotával, protože se do řetězu zamotal a dusil se tam,“ popsala sousedka Kristýna Zavadilová.

To potvrdila i Jarmila Dvořáková. „Oni ho vyloženě týrali. Vůbec s ním nešli na procházku. Nechávali ho tam, i když věděli, že se bojí bouřky. To pak strašlivě vyváděl. Byl to přitom hrozně hodný pes,“ řekla.

Speedy se neustále snažil z kotce dostat ven. Často uvízl v mřížích, vyprošťovali ho pak sousedé | čtenář

Nový kotec, stejné peklo

Lidé z okolí proto začali podávat podněty krajské veterinární správě. Na základě toho pak majitelka pro Speedyho vybudovala nový kotec, pes si v něm ale nijak nepolepšil. Velkými drátěnými oky často prostrkoval hlavu a pak nemohl zpět, navíc jej Kristýna K. znovu uvázala. Pes se trápil, snažil se z úvazu dostat, obvykle se přitom zamotal, zůstal viset a pak hlasitě naříkal.

Smrt? Jen přestupek

Sousedé se snažili s majitelkou mluvit, nebývala totiž často doma a proto ani netušila, co se v kotci v době její nepřítomnosti děje. Odmítala se ale s nimi bavit. „Řekla, ať se staráme o své. Byla vulgární,“ uvedla Kristýna Zavadilová. Podněty na KVS, ani petice, kterou lidé v obci sepsali, ale nepomohly. Speedy nakonec věznění v kotci nepřežil, na svém úvazu se oběsil. Policisté případ vyšetřovali, uzavřeli jej ale jen jako přestupek. Majitelce psa tak hrozí pouze pokuta.

V létě neměl pes vodu ani stín | čtenář

Majitelka: Všechno je v pořádku

Blesk tlapky chtěly znát názor majitelky psa. Zastihly ji na čerpací stanici, kde pracuje. Byla stejně hrubá, jako dříve na své sousedy. „Máte smůlu, neřeknu vám ani popel. Mám doma papíry od policajtů, všechno je naprosto v pořádku,“ lhala sebevědomě. Na otázku, jaký vztah k psovi měla, odpověděla: „Myslíte si, že jsem vstávala ve tři ráno jen tak z pr …, abych mu vařila? Nebo mu kupovala drahé granule?“ Sousedům, kteří se jí o psa starali a několikrát mu pomohli, pak vzkázala: „Přesně vím, od koho to je, a ať mi pr… políbí.“

Pro Blesk tlapky tím případ nekončí. Jeho vývoj včetně výsledku řízení budou reportérky nadále sledovat a už brzy přinesou další reportáž.