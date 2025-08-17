Násilí v chorvatském hotelu: Ochranka brutálně zmlátila hosty
Slovinci na dovolené v chorvatské vesnici Savudrija si prošli šokujícím zážitkem v místním hotelu. Na pláži pod ubytováním je brutálním způsobem zmlátila ochranka zařízení. Nezdráhali se napadat ani ženu, kterou brutálně zkopali. Odehnal je až křik sousedů.
Ochranku podle informací chorvatských médií popudil hluk, který údajně turisté vydávali na veřejné pláži pod hotelem. Do slovinských turistů se pustili se surovou brutalitou. Nevadilo jim svou sílu použít ani na mladou ženou. „Když upadla na zem, jeden ze sekuriťáků do ní bez přestání kopal,“ řekl jeden z napadených deníku Dnevnik.hr.
S kopáním do nebohé dívky pokračoval dál a shodil ji tak z asi metrového převisu na pláži. Děsivý útok ustal až na popud vyděšených sousedů, kteří na agresory začali křičet. To ochranku zřejmě polekalo a z místa odešla. Zbití turisté si na místo přivolali záchranáře a policii. Žena při útoku utrpěla zranění hlavy.
Majitel hotelu prý o incidentu ví. Jak uvedl, nejde však prý o jeho kompetenci. Na bezpečnost dohlíží externí firma, ke které muži patří. Na otázky, proč byli muži vůbec na pláži a jestli je v plánu bezpečnostní personál vyměnit, neodpovídal.
