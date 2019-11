„Subjekt prováděl pokusy nad rámec svého oprávnění. Dělal navíc neschválené pokusy. Zvířatům nezabezpečil vhodné prostory. K pokusům také používal toulavá a opuštěná zvířata,“ popsal Deníku, který o celém skandálu informoval, mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Opice ve svěrácích i krvácející psi. Ochránci zvířat natočili laboratoř hrůzy

Ten zároveň tvrdí, že k pokusům je možné používat pouze zvířata ze speciálních chovů, kterých je v republice 40. Proti laboratoři nyní obecní úřad povede správní řízení, ke kterému veterinární správa podala po zjištění podnět.

Pro obhájce zákazů testování na zvířatech tak jde jen o další pádný argument. Výsledky testů totiž často vůbec nelze vztáhnout i na člověka, jako například v případu thalidomidu – léku na ranní nevolnost těhotných. Na přelomu 50. a 60. let se kvůli němu rodily děti s různou mírou postižení. „Lék byl přitom nadstandardně klinicky prozkoušen na stovkách zvířat nejrůznějších druhů,“ uvedl expert na nežádoucí účinky léků Josef Suchopár.

I on sám je pro omezení testů na zvířatech, podle něj často vůbec nejsou potřeba a je možné využívat jiné metody. Na to ostatně pamatuje i nový zákon na ochranu proti týrání zvířat, který by měla projednávat Sněmovna. Laboratoře budou muset dávat přednost ostatním metodám před testy na zvířatech.