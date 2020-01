Tragicky zemřela Marion Jester-Montoyová, ani ne roční holčička z amerického Texasu. Dohlížet na ni měl v úterý přítel její mámy Trevor Rowe. Ten však musel do práce, a tak batole nacpal do batohu a hodil ho na podlahu do auta! Dívka zemřela. Trevorovi hrozí trest smrti.

Trevor Rowe měl v úterý na starosti dceru své přítelkyně Marion Jester-Montoyovou. Musel však do práce a tak malé batole, nacpal do batohu a hodil ho na zem ve svém autě! Posléze šel v klidu pracovat. Když se vrátil, aby dívku zkontroloval, viděl, že se dítě dokázalo z batohu dostat a tak ji vzal a nacpal ji do batohu znovu. Do auta se vrátil opět v čase oběda. Uviděl, že Marion ztěžka dýchá, ale nebrečí.

Trevor však místo toho, aby Marion vysvobodil, jel velkou rychlostí do restaurace s rychlým občerstvením, kde si dal oběd a posléze se zastavil ještě ve dvou obchodech. Poté zamířil znovu do práce. V pět hodin odpoledne, po směně, zjistil, že Marion nedýchá. Začal proto s masáží srdce a zavolal záchranku. Bylo však pozdě.

Podle deníku Metro teď Trevorovi hrozí až trest smrti. „Naše láska k této úžasné vnučce naplňovala všechny naše potřeby. Její ztrátu budeme navždy cítit v našich srdcích a myšlenkách. Odpočívá v náručí Boha, zcela klidná, milovaná a v bezpečí od všech útrap,“ uvedla babička Barbara Pylesová na sociální síti Facebook.