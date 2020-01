Na sociální síti Facebook se objevila fotografie policisty, který byl vážně zraněn ve službě. Člověk, který mu ublížil, z místa činu utekl. Fotku na internet umístila jeho manželka. Chtěla poukázat na to, jak nebezpečná je práce strážců zákona.

Třicetiletý policista Jon Casey skončil na nemocničním lůžku poté, co ho v pondělí těsně po půlnoci při zásahu ve Woodford Green na severovýchodě Londýna srazil řidič projíždějícího Mini Cooperu a z místa nehody bez váhání ujel. Policie kvůli tomuvyhlásila po řidiči pátrání.

Nehoda vyvolala vlnu emocí a ty ještě podnítila fotografie policisty, kterou na svůj Facebook umístila jeho manželka Donna. Na snímku je zkrvavený a poraněný obličej jejího životního partnera s dojemným vzkazem.

„Tohle je můj manžel Jon Casey, který je policistou a byl dnes na mostě Woodford sražen řidičem, jehož se pokoušel zastavit. Je to otec tří chlapců, syn, bratr a můj nejlepší přítel,“ popsala dojemně žena. „Chceme, aby veřejnost viděla, co jsou někteří lidé ochotní udělat, aby unikli spravedlnosti. Sdílejte prosím tuto fotografii. Pokud někdo viděl, co se stalo, volejte prosím na policii,“ doplnila ve své výzvě.

Její příspěvek sdílely tisíce uživatelů, mnozí z nich také v komentářích razantně odsoudili chování řidiče, který Jonovi ani neposkytl první pomoc.

Jon Casey je v tuto chvíli ve stabilizovaném stavu a jeho zotavování probíhá podle plánů lékařů. Dramatickou událost odsoudili i Caseyho kolegové. „Ten policista prostě dělal svoji práci a najednou ho někdo srazí a vážně zraní. Může být rád, že žije. Pracujeme na tom, abychom dotyčného dovedli k zodpovědnosti,“ nechal se slyšet detektiv Jose-Paulo Qureshi. Také on zároveň požádal veřejnost o spolupráci při hledání pachatele.