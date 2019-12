Řidič Tomáš Janás byl na cestě do Francie, kam cestoval ve své dodávce Renault Master. Muž se však dlouho neozýval manželce, která dostala strach. Po čtyřicetiletém muži, na něhož doma čekají dvě děti, začala pátrat policie, která už našla jen opuštěnou dodávku. Zoufalá rodina a přátelé se rozhodli využít sílu sociálních sítí.

Neuvěřitelný strach před Vánoci prožívá rodina řidiče Tomáše Janáse. Čtyřicetiletý řidič byl na cestě z německého Karlsruhe do Belgie a odtamtud se měl vydat až do Francie. Neustále byl v kontaktu se svou manželkou, s níž vychovává dvě děti. Ovšem v pondělí s ním rodina ztratila kontakt a neozýval se jí dlouhých jedenáct hodin. Rodina proto kontaktovala policii a o pomoc při pátrání se rozhodla požádat i širokou veřejnost na sociální síti.

„Nepotkal jste někdo tuhle plachtu mezi Karlsruhe a Francií? Už 11 hodin nemám kontakt s manželem a na místo určení nedorazil…telefon vypnutý,“ objevil se na sociálních sítích příspěvek s fotografií Tomáše, vyznačenou mapou trasy, kterou měl podniknout, a fotografií dodávky.

„Prosím všechny řidiče i neřidiče, co se pohybují od německého Karlsruhe přes Belgii do Francie, hledá se řidič, otec dvou dětí Tomáš Janás, 40 let pohřešován od pondělka, kdy o sobě dal vědět naposledy v 8 ráno, vozidlo bílá dodávka Renault Master s modrou plachtou, poznávací znamení je česká vlajka ve tvaru jitrnice na přední straně spacího boxu,“ napsal uživatel facebooku Roman R.

O několik hodin později se objevila zpráva, že francouzská policie našla jeho dodávku ve Francii opuštěnou. „Přišla jen jediná informace od francouzské policie, že jeho vozidlo stojí kdesi ve Francii, na místo právě míří dvě civilní osoby z ČR pročesávat okolí,“ uvedl v komentáři Roman R.