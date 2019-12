Mnohatunové kolosy osobák během tří vteřin skoro slisovaly. Pravděpodobný viník střetu kupodivu vyvázl jen s lehkým zraněním. „Jízda osobního vozu na červenou je jednou z vyšetřovacích verzí,“ konstatoval policejní mluvčí Petr Vala. Možnost, že se řidič škodovky dopustil svým hazardem obecného ohrožení, je s ohledem na začátek vyšetřování zatím předčasná.

délka: 00:41.88 Video Záznam kamer z obou tramvají, které slisovaly osobní auto v Brně. PČR

Tramvaje jsou v opravně

Desítky cestujících v tramvajích vyvázly z nehody naštěstí také bez újmy na zdraví. Obě soupravy putovaly do opravny. „Předběžná výše škody je 750 tisíc korun,“ řekla Blesk.cz mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Potvrdila, že oba řidiči dopravního podniku jeli těsně před srážkou na zelenou.

Tramvajáci nemohou dupnout na brzdu

Podle Igora Siroty z Ústředního automotoklubu ČR je dobře, že policie videa zachycující nehodu zveřejnila. „Je to možná tvrdá, ale nutná prevence. Každý, kdo má co do činění s dopravou, by je měl vidět. Navíc si uvědomme, že tramvaje podobně jako vlak nemohou okamžitě zastavit,“ řekl Sirota.

délka: 00:08.27 Video Tramvaje v Brně slisovaly škodovku! Řidič čekal půl hodiny na záchranu MP Brno

Neskutečný hazard

Počínání šoféra osobáku označil za hazard. „Ohrozil nejen sebe, ale i desítky pasažérů v tramvajích. Víme, co dokáže nečekaný náraz s lidmi, kteří na podobnou událost nejsou připraveni. Je neuvěřitelné štěstí, že se nikomu nic nestalo,“ dodal Sirota.

Případ vzbudil velkou diskuzi i na sociálních sítích. Nad počínáním řidiče škodovky kroutila většina přispívatelů hlavou. „Doufám, že má pán dobrou pojistku,“ uvedl jeden z nich s ohledem na vzniklou škodu.