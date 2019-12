Panna

Připadáte si jako hromádka neštěstí, protože se vám v práci nedaří stihnout povinnosti podle předem určeného plánu. Myslíte si, že by to mělo být do detailu! Nestresujte se a práci vykonávejte v klidu. Sil na to máte dost, proto se není čeho obávat.