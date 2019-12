Štír

Ve většině případů si vystačíte s málem, ale nyní ne. Začínáte být majetničtí a nafoukaní. To, že se vám v práci daří, neznamená, že se budete chovat ke kolegům špatně a k šéfovi nadřazeně. To by se postup v kariéře prudce zastavil a třeba obrátil.