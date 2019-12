Zloděj musel mít podle policistů velkou porci drzosti. „Přibližně padesátiletý muž přijel k prodejci zahradní techniky do Blučiny. Prohlédl si vystavené stroje a zašel i do prodejny. Když se vracel k autu, zastavil se u odstaveného malotraktoru Terra,“ uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek.



délka: 01:26.92 Video Zloděj ukradl z malotraktoru motor, převodovku a kola. Policie ČR

Muž si ovšem traktor nešel prohlížet, ale přišel si k němu pro několik jeho součástí. „Sebral motor s převodovkou a kola. To pak naložil do kufru auta a odjel. Majiteli firmy způsobil škodu minimálně za 20 tisíc korun. Pokud by měl někdo informace o totožnosti muže, uvítají je policisté ze Židlochovic na lince 158,“ dodal mluvčí policie.