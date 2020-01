Ryby

Tří králové budou zkoušet vaši trpělivost, co se mezilidských vztahů týče. Dostanete se do vypjaté situace, která však nakonec skončí dobře. Nenechte se vyprovokovat okolím ke zbytečným konfliktům, mohlo by vás to stát dobrou pověst. Někdo vás sleduje.