Děsivý případ vleklé manželské nenávisti, který vyvrcholil začátkem loňského května surovou vraždou, uzavřel v úterý Krajský soud v Brně Tomáš B. (42), který po dlouhodobých sporech ohledně rozvodu uškrtil svou ženu Michaelu (†40), stráví v kriminále 12 let.

Hrozilo mu přitom o šest let více. Pozůstalým musí vrah navíc zaplatit dva miliony korun „bolestného". Muž doma svou ženu, matku dvou dětí, škrtil nejméně deset minut. Mrtvé tělo pak naložil do auta a zakopal na pozemku bývalé cihelny u Bohuslavic. K vraždě se na druhý den pod tíhou důkazů přiznal.

Manžel byl prvním podezřelým hned od okamžiku, kdy zmizení své dcery oznámila na druhý den její matka. „Kriminalisté narazili v mužově výpovědi na rozpory. Hned na druhý den se přiznal, že manželku zabil," řekl jihomoravský policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Opakované domácí násilí

Policisté v domě na kraji Kyjova zasahovali v rodině kvůli domácímu násilí několikrát před vraždou ženy. Muž přesto nebyl z domácnosti nikdy vykázán. Po matce zůstaly dvě děti školního věku. Stará se o ně babička. Přispělo i město Kyjov, které dokonce zřídilo ve prospěch dětí sbírku.

VIDEO: Bývalý učeň Martin P. dostal 6,5 roku za vraždu Josefa (†50). Usmrtil ho jedinou ranou pěstí.