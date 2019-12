Už tomu jsou dva roky, kdy ve slovenském Hurbanově napadl v místním baru opilý myslivec Ján (†61) servírku Nikol (23). Dívku odvážně zachránil její přítel Dávid (†29), který však za hrdinný čin zaplatil vlastním životem. Nyní se Nikol rozhodla pro radikální krok ve svém životě. Přestěhovala se z rodného města do české metropole.

Vyšetřování je nyní zastaveno, protože vrah Ján spáchal sebevraždu. Rodiny, které jeho běsnění poznamenalo, se z něj dosud nevzpamatovaly. Ani po dvou letech po tragédii nechtějí o bolestivých zážitcích mluvit.

„Promiňte, raději ne, nechci o tom mluvit,“ řekla Novému Času Dávidova matka Dana a rozplakala se. Dlouhé měsíce po neštěstí jí bylo líto, že za nimi Nikol nepřišla a neřekla jim, co se osudné krvavé noci stalo.

Rodičům Dávida Nikol nikdy neřekla, co se stalo

Potřebovala to slyšet z jejích úst. Dosud se ale nedočkala. „Ne, nic nám neřekla. Je to stále hrozně těžké, hrozné," vyhrkla skrze slzy máma Dávida. Nikol opustila nejenom rodné město, ale i zemi. Ze Slovenska se přestěhovala do Česka.

„Je v pořádku, ano, je v Praze, ale nechce o tom mluvit,“ bylo vše, co řekla o aktuálním osudu své dcery její matka Klaudia. Bar, ve kterém se tragédie odehrála, je už dva roky zavřený. Před budovou nic nenasvědčuje tomu, co se zde odehrálo.

Alkohol Jánovi zatemnil mysl

Ján se podle známých a sousedů nedokázal smířit se smrtí manželky. V minulosti se prý agresivně nechoval. V noci 7. listopadu 2017 se však změnil. V baru, kde do sebe nalil několik drinků, se začal chovat nepatřičně.

Po hádce s místním personálem odešel, ale jen proto, aby si vzal pušku, kterou jako myslivec legálně držel. Při jízdě zpět do baru skončilo jeho auto v poli, ale ani to ho neodradilo od děsivého činu. Do baru došel v mrazu pěšky.

Dávida popravil na schodech

Uvnitř nejdříve zamířil a vystřelil na číšnici Nikol, která přežila díky Dávidovi. Ten se ji snažil bránit, a když se schovala za barový pult, vyběhl ven. Ján si myslel, že je mrtvá, a tak vyběhl za Dávidem. Na schodech před barem ho zastřelil.

Pak se vrátil dovnitř a prohnal si kulku hlavou. Nikol skončila v nemocnici. Vraha i oběť pochovali ve stejný den. Jána vedle jeho manželky ve Véku. Dávida na hřbitově v Hurbanově. Oba Jánovi synové nedokázali pochopit, proč to udělal.

Chtěli založit rodinu