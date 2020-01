Beran

Nestrachujte se a ponořte se do všeho na sto procent. Je možné, že vám všechno nepůjde od ruky. Nicméně se rozhodně nevzdávejte. Určitě je to jen dočasné. Máte štěstí, že vás ve všem podporuje rodina. Za to můžete být vděční. Jděte do boje!