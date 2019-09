Teplé nedělní poledne zlákalo k rybolovu na jednom z rybníků v Mariánském údolí v Brně policistu Rudolfa Častulíka (27). Společně se svým otcem rozestavěli pruty a užívali si volna. Častulík si ale vzápětí všimnul muže (43) na protějším břehu, který se skácel do rybníka. Nebýt jeho rychlého zákroku, nešťastník by utonul. Byl totiž namol.

„Na ryby jsme vyrazili kolem půl jedné. Chytali jsme ryby, ale nic nebralo. Na protějším strmém břehu rybníka jsem si najednou všimnul muže, který jakoby zaškobrtnul a spadl do vody. Nebyla tam příliš velká hloubka, maximálně do pasu. Myslel jsem, že se dostane z vody sám. On ale do ní opakovaně padal a měl velmi mátožné pohyby,“ popsal situaci brněnský policista.



Když to Častulík viděl, neváhal ani minutu a sedl na kolo. „Mohlo to trvat možná pět minut, sám přesně nevím. Muže navíc nebylo snadné hned najít, ležel ve vodě. Čouhala mu z ní jen hlava,“ vysvětlil policista.

Muž ve vodě krvácel z hlavy

Častulík odhodlaně skočil do vody a vydal se muži na pomoc. Ihned ucítil silný odér alkoholu, který částečně vysvětloval nemohoucnost muže v rybníce. Dalším dílem se o ni zřejmě postaralo zranění. „Při pádu dopadl na hlavu a měl rozbité čelo, které krvácelo,“ upřesnil.

I v malé hloubce se dá utopit

Vytahovat muže z vody byl takřka nadlidský úkol. „Nedokázal chodit po svých, dokonce bylo těžké jej dostat na čtyři. Přestože tam sahala voda jen asi do pasu, bylo velmi těžké jej udržet nad vodou,“ přiznal Častulík.





S vypětím všech sil se mu nakonec opilého muže podařilo z vody vytáhnout. To už na místo jeli záchranáři, které Častulík ještě před tím zavolal. Ti muže ošetřili.Brněnský policista přiznává, že si zákrok zřejmě zapamatuje na celý život a to tím spíše, co po ošetření opilého muže následovalo.dodal Častulík.