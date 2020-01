Na Nový rok beze slova opustila své tři děti a domů už se nevrátila. Po čtyřicetileté Zuzaně pátrala policie i desítky dobrovolníků. „Při pátrání nám dohromady pomáhalo přibližně padesát lidí. Kromě našich členů přišli i místní dobrovolníci a psovodi. Připravený jsme měli i dron a policejní vrtulník, kvůli mlze jsme nic z toho nepoužili,“ popsal pro slovenský deník Plus Jeden Deň Jozef Juhoš, který stál v čele Pohotovostního pátracího týmu.

Matka tří dětí odešla na Nový rok: Zuzanu (†40) našli mrtvou 2 kilometry od domova

Zuzanin manžel Ján uvedl, že žena měla psychické problémy. Byla prý dlouhodobě uzavřená do sebe a naprosto se izolovala od okolního světa. Manželce, s níž se před rokem přestěhoval do nového domu, který stále zařizovali, nabízel pomoc psychologa, podle jeho slov však odmítala. „V normálních vztazích máte známé, přátele, ona neměla nikoho. Když to člověk v sobě dusí a neřeší to, může takto zkratovat. Nechodila na rodinné oslavy, ani na Vánoce jsme nešli spolu navštívit rodinu. I z facebooku vymazala všechny přátele,“ uvedl její manžel s tím, že přes to všechno společně plánovali budoucnost.

„Ještě před pár dny jsme si říkali, co potřebujeme dokončit na domě. Nechápu, co se jí mohlo stát, že jen tak odešla. Nic po sobě nenechala,“ řekl Ján, který doufal, že se jeho manželka vrátí v pořádku domů k němu a dětem. „Já jen čekám doma, než ji najdou. Nevím, co bude s dětmi ani s prací. Pokud jsem ten problém já, ať mi to poví, ale já ji potřebuju doma,“ uvedl chvíli předtím, než přišla zdrcující zpráva.

Zuzana byla nalezena mrtvá, podle TV Markíza ji mohlo zabít podchlazení. „Žena zemřela bez cizího zavinění. Příčinu její smrti určí pitva. Blízkým vyjadřujeme hlubokou soustrast,“ oznámila policie.