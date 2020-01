Třiadvacátého září bylo posledním dnem, kdy byl Joshua (7) ve škole. Poté beze stopy zmizel i se svou sestrou Tylee. Po dětech bylo vyhlášeno pátrání, ovšem policie nemá žádné stopy, které by mohly vést k jejich nalezení. Od zmizení dětí uběhlo několik dlouhých týdnů.

Strážci zákona navíc pátrají po matce obou dětí Lori Vallowové. Ta je na útěku i se svým novým manželem Chadem Daybellem. Lori podle informací britského deníku Daily Mail policii lhala o pobytu svých dětí a posléze před strážci zákona se svým manželem uprchla.

Při pátrání po dětech vyšetřovatelé navíc prošetřují několik úmrtí, která se během uplynulých měsíců odehrála v Loriině rodině. Začátkem října unikl smrti Brandon Boudreaux, který byl manželem Loriiny neteře Melanie. Boudreaux se vracel domů z tělocvičny, když se vedle něj objevilo auto a ozvala se rána.

Střela o kousek minula jeho hlavu a roztříštila okénko u spolujezdce. Policie později zjistila, že se střílelo z vozidla, které je registrované na Charlese Vallowa, bývalého manžela Lori. Ten byl ale zastřelen jejím bratrem Alexem Coxem při bouřlivé hádce. Cox posléze spáchal sebevraždu. K vraždě došlo pouhé tři měsíce před útokem na Boudreauxe.

Další vražda, která má spojitost s matkou zmizelých dětí, se odehrála o tři týdny později. Za podivných okolností byla nalezena mrtvá Tammy Daybellová, manželka Chada Deybella, který si jen pár dní po její smrti vzal za manželku Lori.

Vyšetřovatelé se nejprve domnívali, že Tammy zemřela přirozenou mrtí, ovšem po zmizení Joshuy a Tylee byla nařízena exhumace těla a následná pitva. Boudreaux je přesvědčen, že za zmizením dětí stojí sekta, ke které se Lori přidala před osmnácti měsíci.

Podle Boudreauxe Lori do sekty, která je odnoží Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, přivedla i jeho exmanželku Melanii. „Nevím, jak někdo může skončit na takovém místě, kde jsou tihle lidé. Je to tak radikální, tak jiné,“ uvedl Boudreaux pro The Arizona Republic s tím, že věří, že se sekta snažila zabít i jeho.

„Věci se změnily v průběhu posledních osmnácti měsíců, kdy Lori začala trávit čas s novou náboženskou skupinou, kterou nazýváme kultem,“ uvedla bývalá tchyně Lori Kay Vallowová. Strážci zákona se bojí o životy dětí. „Navzdory tomu odmítla pracovat s policií, aby pomohla vyšetřit tuto záležitost. Je překvapující, že místo práce s úřady, aby pomohla nalézt své děti, Lori Vallowová namísto toho odjela ze státu se svým manželem,“ uvedla policie začátkem týdne.

„Dozvěděli jsme se, že několik týdnů po smrti Tammy Daybellové Lori Daybellová a Chad Daybell řekli svědkům, že Loriina dcera zemřela rok před smrtí jejího otce, což je lež. V té době Chad řekl jinému svědkovi, že Lori nemá žádné děti. Domníváme se, že životy Joshuy a Tylee jsou v nebezpečí,“ uvedla rovněž policie.