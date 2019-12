Ilustrační foto | Policie ČR

Měla to být pohodová oslava s kytarou. Důchodce, tramp a muzikant Miroslav H. (62) zamířil do domácnosti 35letého táty tří dětí Tomáše. Alkohol tekl proudem a brzy došlo ke sporu. Během opilecké partnerské hádky se Miroslav postavil na stranu jeho Tomášovy ženy. Došlo k potyčce, při které penzista bodl Tomáše bodl nožem přímo do srdce. Muž to nepřežil a Krajský soud v Ostravě poslal důchodce na 10 let do vězení.