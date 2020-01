Lampiony, které zapálily zoo, místo štěstí zabíjí: Nekontrolovatelně roznášejí smrt na desítky kilometrů

Svět zoologických zahrad zažil nejhorší Nový rok v historii. Pavilon opic shořel při požáru, který v noci na Nový rok v Krefeldu vypukl poté, co se do zoo snesly zapálené lampiony. Policistům se přihlásila žena (60) z Krefeldu a její dvě dospělé dcery. Uvedly, že vypustily o silvestrovské noci pět lampionů štěstí. Za založení požáru z nedbalosti jim hrozí až pět let vězení či peněžitá pokuta.

Zvrat ve vyšetřování požáru zoo! Uhořela gorila Massa (†48), Limbo a Bally zázrakem přežili

Lidé truchlí

Uhynuli šimpanzi, orangutani, kaloni a různí ptáci. Mezi oběťmi jsou také babička a děda vůdce pražské gorilí skupiny Richarda. Gorily Boma (†46) a Massa (†48) ještě pocházely z volné přírody. Škoda se vyšplhala řádově až na stovky milionů korun. U zoo místní obyvatelé zapalují svíčky, přinášejí květiny a fotografie uhynulých zvířat. „Uhynuli kvůli vašim silvestrovským radovánkám,“ stojí na jednom z připojených lístků. Z hořícího pavilonu se hasičům podařilo zachránit jen dva šimpanze.

Chybělo málo a ohnivou tragédii řešila i Zoo Praha. Lampion štěstí totiž přistál na Nový rok také v areálu jejího slonince. Vyfotografoval ho vrchní chovatel slonů Martin Kristen. Snímek zveřejnil na facebooku ředitel zoo Miroslav Bobek. „Lampion štěstí uvázl na plotě našeho dvora, připsal ke snímku kolega Martin. Stačilo pět metrů, a dopadl na hromadu suchého okusu,“ řekl Blesku Bobek.

120 °C nebezpečí

Lampion přání je prastarý zvyk z Japonska. Podle tradice stačí zapálit malý hořák a počkat, až se přání naplní horkým vzduchem a vystoupá do nebes.

V laboratoři Fakulty bezpečnostního inženýrství byla během pokusů s balonky štěstí naměřena maximální hodnota teploty pláště 120 °C! Nejvyšší teploty jsou dosaženy v rozmezí času tři až čtyři minuty od začátku hoření palivového článku.

Balonek může letět až 20 minut.

Otvor v balonu umožňuje vnikání horkého vzduchu či spalin do jeho vnitřní části.

Materiály, ze kterých jsou létající přání vyrobena, se mohou podle hasičů vznítit a způsobit požár dříve, než dosáhnou požadované výšky letu.

Je schopen dosáhnout výšky více než jeden kilometr a může překonat velkou vzdálenost. Není tak možné kontrolovat, na co s otevřeným ohněm narazí.

Hořák s parafínovou náplní nebo svíčka upevněná na rámu z bambusu či drátěnou konstrukci plane bohužel dostatečně dlouho, aby mohl požár způsobit i několik kilometrů od místa vypuštění.

Odhaduje se, že při vypouštění 2000 kusů létajících přání spadne na zem přibližně 70 kg odpadu.

Prodej lampionů štěstí je zakázaný například ve většině Německa, v Rakousku, ale také v Malajsii nebo Austrálii.

Je zakázáno ho vypouštět v okruhu 50 km od letiště čili například celá Praha, Brno, Ostrava či Karlovy Vary mají stopku. A s rozšířenou oblastí okolo všech letišť v Česku by tento zákaz měl postihnout většinu území Česka.

V Česku v minulosti způsobily mnoho škod, v roce 2010 na Kladensku vypálily 5000 m2 lesa, v roce 2011 pak domu na náměstí Míru ve Zlíně shořela střecha.

Lampion štěstí zapálil i střechu na zlínském náměstí. | M. Kristen, ČTK, Profi media

Kdy by teoreticky bylo možné je vypouštět

Za slunečného počasí a při nízké vlhkosti vzduchu, kdy neprší, nejsou mlhy a vítr nepřesahuje rychlost 6 až 11 km/h. Takových dnů je u nás podle meteorologů v roce minimum. Navíc proudění vzduchu je jiné těsně nad zemí a jiné ve vyšších polohách. Hory a vysočina jsou vyloučeny zcela. A další u nás téměř neuskutečnitelná podmínka bezpečnosti – před vypuštěním létajícího přání se ujistit, že se v letové dráze nevyskytují žádné překážky a místa se zvýšeným rizikem požáru. Japonská tradice doporučuje lampiony směrovat nad moře.

Až osm let vězení

Podle hasičů je volně vypuštěný lampion štěstí nekontrolovatelný otevřený oheň, který se na obloze může chovat zcela nepředvídatelně a při sebemenším poškození může spadnout a snadno způsobí požár. „V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti hrozí pokuta až do výše 20 000 korun, pokud svým jednáním způsobí dotyčný požár, může dostat pokutu až 25 000 korun,“ uvedla jejich mluvčí Nicole Studená. Za určitých okolností se může jednat také například o trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Pachateli by pak hrozilo vězení na dva roky až osm let.