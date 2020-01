V úterý večer, posledního prosincového dne, se po celém světě rozezněla hudba, cinkání skleniček a smích. Lidé v bujarém veselí vítali rok 2020. Tragicky však začal nový rok v německém městě Krefeld.

Půl hodiny po půlnoci hasiči vyjížděli do tamní zoo poté, co dostali hlášení, že v ní vypukl požár. Plameny zachvátily pavilon opic. Přestože se hasiči snažili co nejdříve požár dostat pod kontrolu, výběh lehl popelem a zahynulo až třicet zvířat!

Za všechno mohly zakázané lampióny?!

Zvířata před ohněm neměla šanci uprchnout. Podle policie se většina z nich udusila. Ohnivé peklo jako zázrakem přežili pouze dva šimpanzi.

Hasiči se snažili, aby se plameny nerozšířily do dalších výběhů, což se jim podařilo. Příčinu požáru patrně odhalili svědci. „Lidé oznámili, že viděli lampiony, jak letí nízko poblíž zoo a poté vypukl požár,“ uvedl šéf policejních vyšetřovatelů, komisař Gerd Hoppmann.

Strážci zákona proto pracovali s verzí, že požár v zoo mohly zapříčinit právě tzv. lampiony štěstí, které lidé vypouštěli během oslav nového roku. Později oznámili, že na místě našli čtyři. Předpokládá se, že pátý, který nalezen nebyl, přistál na střeše pavilonu, a právě od něj se plameny rozšířily.

Obvinili tři ženy

Německá média informovala o tom, že policie ve středu zadržela matku (60) a její dvě dospělé dcery, které patrně lampiony vypustily, a způsobily tak neúmyslně požár pavilonu opic v krefeldské ZOO.

Jak uvedl Bild, nacházely se v pozůstatcích lampionu nalezeného nedaleko místa neštěstí zbytky rukopisu. Vyšetřovatelé následně označili za autorky dopisu tři ženy, které obvinili ze žhářství z nedbalosti. Za to mohou strávit až 5 let ve vězení. Pokud je soud shledá vinnými, čeká je také náhrada škody, která podle Bildu dosahuje v přepočtu 23 milionů korun.

Hoppmann během čtvrteční tiskové konference uvedl, že ženy na něj učinily velmi zodpovědný dojem, lampiony si objednaly po internetu a domnívaly se prý, že jejich vypuštění není protiprávní.

V plamenech zahynulo pět orangutanů, netopýři, ptáci a osmačtyřicetiletá stříbrohřbetá gorila Massa. Nebohá zvířata neměla téměř žádnou šanci na přežití.

Zachránit se podařilo pouze dva šimpanze. „Je to takřka zázrak, že Bally, čtyřicetiletá samice šimpanze, a Limbo, samec, přežili to inferno,“ uvedl podle britského deníku Daily Mail ředitel zoo Wolfgang Dessen. „Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za obrovskou vlnu soucitu a pomoci, která se k nám dostala,“ uvedla zoo na svém účtu na sociální síti.