Ruský milionář, který má vazby na prezidenta Putina, popřel cokoliv nekalého na smrti jeho dcery, která studovala mezinárodní žurnalistiku a mimo jiné byla vášnivou fotografkou. Její smrt označil za tragickou nehodu, případu se ujali vyšetřovatelé.

Andrej Špilenko (45) je považován za jednoho z nejkvalifikovanějších vrcholných manažerů v zemi, dříve byl i poslancem a vysoce postaveným úředníkem v Jednotném Rusku, politické straně vytvořené jako prostředek moci Vladimira Putina. Nyní šéfuje síti techno parků po celém Rusku.

Otec Valerie se opřel do ruských médií poté, kdy ve zprávách uvedli, že by její smrt mohla být zločinem. Podle médií slyšel Andrej svou dceru křičet, rozeběhl se proto do její ložnice, kde bylo otevřené okno. Byl to právě on, kdo našel na chodníku její tělo.

„Naše rodina teď zažívá těžké časy. Vidím, jak se některá média snaží nesprávně interpretovat informace a zkreslují jejich povahu na kriminální čin,“ uvedl v prohlášení a uvedl, že se podle vyšetřovatelů jednalo o nehodu. Podle předběžného šetření nebyly v ložnici nalezeny žádné známky boje, nikde ale neležel dopis na rozloučenou.

Její přátelé potvrdili, že Valeria nikdy neměla sebevražedné sklony. „Byla andělem, ideální dcerou a nejlaskavější osobou na světě,“ řekl o ní její otec a požádal média, aby spekulacemi o její smrti nediskreditovali její osobu. „Odpočívej u Boha. Budeš žít navždy v mém srdci,“ poslal jí dojemný vzkaz do nebe.

Proč Valeria z okna vypadla, není stále jasné. V období Vánoc však narůstá počet sebevražd, proto je důležité umět rozeznat, zda-li někdo ve vašem okolí nepotřebuje pomoc.