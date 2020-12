První tělo bylo nalezeno 2. prosince v lese u Doubku. Podle informací Blesku leželo v potoce nedaleko vojenského areálu. U tohoto muže policie při ohledání na místě nálezu nezjistila žádné podezřelé okolnosti, tedy byla vyloučena cizí zavinění.

U muže byla, jak je tomu již zvykem, nařízená soudní pitva, která by měla příčinu úmrtí určit. O dva dny později probíhalo v lese u Doubku pátrání po ženě. Devětadvacetiletou ženu hledalo několik policejních hlídek, psovodi, vrtulník s termovizí nebo dron.

Ženu se jim podařilo najít, byla ale mrtvá. Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno, žena s největší pravděpodobností spáchala sebevraždu. „Ale byla nařízena soudní pitva, která řekne více," řekla k případu mluvčí policie Michaela Richterová.

O jedenácti dní později od nálezu prvního těla pak přišla další zpráva. Mezi Svojčicemi a Klokočnou jižně od Mukařova, který je od Doubku vzdálen vzdušnou čarou 2,5 kilometru, se našlo tělo mrtvé ženy. Ani tady se na první pohled nejednalo o násilnou smrt. Nařízena byla opět soudní pitva.

Policie má navíc další problém, neví, kdo je mrtvá žena. Totožnost je ale pro řádné prošetření a objasnění nutná. Kriminalisté se proto obracejí na veřejnost, kterou žádají o pomoc.

„Na základě provedeného zkoumání soudními znalci bylo zjištěno, že se jedná o ženu přibližně ve věku 80 let, silnější postavy, kratších šedivých vlasů. K dalším poznávacím znamením patří i zjevné jizvy staršího data po operaci levého prsu. V době nálezu byla oblečena do šedivých dámských kalhot, fialové zimní bundy, hnědého pleteného svetru, černého roláku a na nohou polovysoké černé boty,“ popisuje policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Zajímavostí je, že žena měla u sebe zahradnické nůžky. Je tak dost možné, že šla do lesa šla pro nějakou rostlinu. Jestli spolu všechny tři případy souvisí, je v současné době nepravděpodobné.

Tajemný les Pánova březina

Mezi Mukařovem a Doubkem leží les Pánova březina, pro některé strašidelný a tejamný. Mezi místními kolují legendy o temných silách působících v lese. Dokazovat to mají tři tragické případy, ke kterým v minulosti v lese došlo. Jeden je z třicetileté války. Kněžna Ležárka tam měla být zabita žoldáky poté, co při útěku před nimi do studánky schovala zlatý poklad. Tím to ale nekončí, na konci devatenáctého století v lese zemřela zamilovaná dvojice. Milenci umrzli, prý proto, že jim rodina nechtěla požehnat k sňatku.

Poslední případ ukazuje na mladého studenta z Prahy, který spáchal sebevraždu zastřelením z nešťastné lásky. Ještě před smrtí na strom vyryl malý křížek. Les je na první pohled strašidelný, oproti ostatním je zanedbaný, okolo všude leží popadané stromy zarostlé trávou.

Lidé měli podle webu spisovatele Otomara Dvořáka v místě pocity zvláštního neklidu či stísněného pocitu. Podobnými stavy mají v místě trpět i koně, kteří zrychlují a chovají se neklidně.