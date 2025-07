Výbuch v dovolenkovém ráji: Ulice Samoboru pokryla pěna po explozi v čistírně

Vypadalo to jako zábavná atrakce, ta to ale nebyla ani omylem. Po výbuchu, požáru a zásahu hasičů v čistírně oděvů v chorvatském Samoboru nedaleko Záhřebu pokryla ulice vrstva pěny. Lidé měli zůstat doma a nevětrat, do ovzduší se uvolňovala nebezpečná chemikálie.