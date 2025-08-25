Vánoce, Vánoce přicházejí... Objednávejte cukroví i stromečky, čtyři měsíce před svátky obchodníci rozjeli kampaně!
Je srpen, děti mají před sebou ještě týden prázdnin - a v Česku roku 2025: Začínají svátky. Nejde o vtip. Jsou čtyři měsíce do Vánoc a obchody už nabízejí sváteční dekorace, majitelé plantáží označují stromky, zveřejňují ceníky a pozadu nezůstávají ani výrobci cukroví. Za kolik bude letos kilo rohlíčků?
Největší milovníci Vánoc, kteří se rádi nechají vtáhnout do sváteční atmosféry už nyní, možná uvítají, že si již teď mohou nakoupit nové dekorativní kousky. Regály obchodů se plní různými ozdobami se svátečními motivy už od prvních srpnových dnů. Ti, kteří se při výběru chtějí držet i módního trendu, by přitom měli dát přednost dekoracím v teplém hnědém odstínu evokujícím přírodní materiály. Právě ten prý totiž bude barvou letošních Vánoc.
Objednávejte cukroví
„Vánoční cukroví 2025. Každý rok touto dobou zveřejňuji nabídku vánočního cukroví a ani letos to nebude jinak. 10 druhů: perníčky, pracny, raffaello kuličky, linecké, rohlíčky, včelí úly, makovo-citronové, oříškové cookies s karamelem, pistáciové ořechy, kávové. Vše z kvalitních surovin a másla,“ uvádí Vojta Poskočil z Třebíče. A cena? 1490 Kč za kilo, o stovku víc než loni.
Proč tak brzy? „Dělám to již třetí rok po sobě. Zájemci se hned ozývají, už mám objednávku na první čtyři kila. Péct ale začínám pravidelně až 1. prosince. Zdražit jsem musel kvůli kakau a vejcím,“ uvedl a nakonec se smíchem přiznal: „Jinak shon kolem Vánoc a vánočního cukroví nesnáším.“
Nabízím maxismrk
Na sociálních sítích poptávají obce vánoční stromy a naopak majitelé jehličnanů se krasavce snaží zpeněžit. Nabízí je k uříznutí jako vánoční dekoraci náměstí.
„Venku jsou letní teploty, ale my už pomalu máme vánoční mód. Postupně začínáme označovat stromečky,“ představila rodinná firma Šrotek na plantáži na Ostravsku první jehličnany vybrané pro prodej na letošní Vánoce.
„Horko jako v krematoriu, dovolené vrcholí, a to je ten pravý čas vyhodit nabídku na vánoční stromy,“ avizuje Farma Hubleska v Poodří, která na říjen a listopad vypsala termíny, kdy si lidé mohou přijet stromek zarezervovat. „Podzim je poměrně uspěchaný a my máme zkušenosti, že už v tuto dobu si pro ně rádi jezdí,“ vysvětlil farmář Petr Libosvár a přiznal, že letos zákazníci za stromek zaplatí asi o 10 procent víc.
Řada pěstitelů vánočních stromků se shoduje, že letošní sezona není nejlepší kvůli suchu. „Starší stromky jsou celkem v pohodě, ale jarní výsadby to odnesly. Kvůli nedostatku vláhy máme na malých sazenicích až padesátiprocentní úhyn,“ přiznal Libosvár.
Pěstitelé, kteří mají plantáže v nižších nadmořských výškách, mají také škody kvůli jarním mrazíkům. „Až 70 procent je zničeno. Hlavně jedličky,“ řekl pěstitel Norbert Houska z Kutnohorska. V nabídce jich tak bude méně.
„Obchodníci sázejí na to, že dostanou zákazníky do obchodu dříve, prodlužují tím i dobu, kdy Vánoce mohou poutat marketingově. Část lidí nakupuje dlouho dopředu, takže obchodníci si tak zvyšují tržby,“ vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda. A vydělat se musí, proto nasadí i vysoké ceny. Výsledek? Nevyprodané zboží leží dál dlouho v regálech jako výprodej. „Některé vánoční zboží tak můžeme vidět v obchodě třeba ještě na jaře a pozůstatky Velikonoc ještě dalšího půl roku,“ doplnil ekonom Štěpán Křeček.
