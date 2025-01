Kolekce vánočních čokoládiček, která před svátky stála 629,90 Kč, se teď prodává za polovic, velkou žlutou cedulku akčního výprodeje teď najdete u téměř všech cukrovinek s tematikou Vánoc.

Třeba obchodní řetězec Tesco zlevnil balení 24 čokoládiček z původních 39,90 na pouhé 3,90 koruny s expirací v červnu 2026. „Neprodaných vánočních cukrovinek zůstalo minimum, a proto věříme, že všechny doprodáme v rámci lednových výprodejů,“ sdělila mluvčí Teska Iva Pavlousková.

Tip na další Vánoce

Nejvíc teď mohou ušetřit i ti, kteří by se chtěli něčím ze svátečního sortimentu zásobit na další sezonu. Datum spotřeby mají totiž některé kolekce či kalendáře klidně do poloviny příštího roku. Kdo takhle přemýšlel už před rokem, rozhodně neprohloupil, protože letošní Vánoce se v českých domácnostech dost prodražily i kvůli menší sklizni kakaových bobů v celém světě, kvůli níž vylétla cena čokolády do astronomických výšin.

A když si k ní obchodníci ještě přidali vysokou marži, konečná cenovka vánočních čokolád byla nejvyšší za několik uplynulých let.

Začátek prodeje vázl

Výrazné zdražení vánočních sladkostí mělo zřejmě vliv na to, že si lidé jejich nákup letos pořádně rozmýšleli. „Zákazníci je nakupovali později než loni. Největší zájem byl až v týdnu před Vánocemi,“ popsala Pavlousková a dodala, že největší byl zájem o čokolády s náplní.

