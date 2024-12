Velký přehled Blesku: Obří povánoční výprodeje v plném proudu, nakupte až s 85% slevou!

Dostali jste pod stromeček obálku s penězi či dárkový poukaz? Ta pravá radost vás tedy teprve čeká. A těšit se máte na co, povánoční výprodeje startují a obchodníci odkrývají jedinečné nabídky. Obrovské slevy, až 85procentní, nabízejí jak kamenné prodejny, tak e-shopy. Blesk přináší tipy, kde ušetříte a nakoupíte za opravdu výjimečné ceny.

Bundu, kalhoty, tričko a tenisky. To vše pořídila v povánočních slevách velmi výhodně na internetu Karolína (12) z Karlových Varů. „Od Ježíška jsem dostala nějaké peníze, tak jsem toho využila a včera si ve výprodeji objednala oblečení,“ říká mladá slečna. A udělala dobře. Nákup se jí vyplatil.

Zakoupila si bundu s kapucí za 299 korun. „Původní cena byla 669 korun. Koukaly jsme na ni společně ještě před svátky. Říkala jsem dceři, že bude lepší, když jí dáme peníze a ona si ji pak koupí ve výprodeji. Navíc si bude moci pořídit víc věcí,“ doplnila Karolínina maminka.

Co nakoupila? původní cena po slevě ušetřila Bunda s kapucí 669 Kč 299 Kč 370 Kč Plyšová bunda 839 Kč 299 Kč 540 Kč Žebrovaný top 309 Kč 99 Kč 210 Kč Tenisky 719 Kč 329 Kč 390 Kč Kalhoty 599 Kč 299 Kč 300 Kč Celkem ušetřila: 1810 Kč

Obchodní řetězce

Lidl ............................ až 70 %

Povánoční slevy na potraviny i spotřební zboží, které se vyšplhají až k 70 %, potrvají do půlky ledna.

Tchibo ....................... až 50 %

Snížení cen se bude týkat starších kolekcí napříč sortimentem.

Tesco......................... až 75 %

Zákazníci se mohou těšit na slevy až 75 % až do vyprodání zásob. Týkat se budou především vánočních ozdob, světýlek, dekorací, balicího papíru, adventních kalendářů a umělých stromků. V lednu se nabídka rozšíří o hračky a domácí potřeby.

Penny......................... až 61 %

Na přelomu roku se objeví zajímavé nabídky na sezonní i běžné zboží, které najdou zákazníci ve slevových letácích.

Kaufland ................... až 57 %

V novém akčním letáku najdete zejména potraviny a další sezonní zboží za ceny snížené až o 57 %.

Móda

Lindex ...................... až 50 %

Módní značka nabízí až 50% výprodeje na oblečení, spodní prádlo i kosmetiku. Za výhodné ceny se dají pořídit věci i pro děti včetně miminek.

H&M ......................... až 50 %

Oblíbený obchod s oblečením nabízí výprodeje s cenami za polovinu. Zásoby jsou omezené a ne na všech prodejnách stejné.

C&A .......................... až 50 %

Móda pro celou rodinu se slevami až 50 %.

Reserved ................. až 50 %

Dámy, páni i děti… V Reserved nakoupí každý až se slevou 50 %.

Dedoles.cz .............. až 70 %

Zahřát se veselými kousky ze zimního výprodeje a ušetřit až 70 % můžete v obchodě se spodním prádlem, ponožkami či pyžamy.

Cellbes ..................... až 40 %

Chystáte se na začátku roku na společenské události? Právě tady se zimní výprodej týká společenského oblečení.

Bonprix .................... až 50 %

Především dámy potěší povánoční nákupy na e-shopu Bonprix, který nabízí slevy až 50 %.

F&F ........................... až 50 %

Oblečení pořídíte s 50% slevou, od 6. ledna řetězec přidá další produkty z kolekce a slevy ještě navýší. Akce potrvá do vyprodání zásob.

Trenýrkárna.cz ....... až 80 %

Kampaň Čištění skladu se slevami až 80 % poběží do 26. ledna. Levněji tu seženete spodní prádlo. Styx-Underwear.cz až 82 % Slevy se týkají pánského i dámského spodního prádla.

Obuv

Deichmann................... až 50 %

Obrovský výběr bot za ceny o polovinu nižší. Akce platí do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými slevovými nabídkami.

Baťa .............................. až 50 %

Český řetězec obuvi nabízí produkty až s poloviční cenou.

CCC ............................... až 50 %

Obuv a doplňky pořídíte až s 50% slevou.

Hobby

Marimex ....................... až 50 %

V povánočním výprodeji nabízí prodejce slevy na více než 100 produktů. Koupit výhodněji můžete bazény, vířivky nebo i sauny.

4camping.cz ................ až 77 %

E-shop nabízí zlevněné sportovní vybavení na zimní sporty i kempování.

Mountfield .......... až desítky %

Povánoční výprodej bude na veškerý sortiment, začne 2. ledna ve všech prodejnách. Na e-shopu již 28. prosince. Akce poběží do konce ledna.

Dookie.cz ..................... až 74 %

Slevy získáte na vybrané zboží. Koupit můžete kola, elektrokola a různá příslušenství na cyklistiku včetně bot, ale i výživy.

Lékárny

BENU .................... až desítky %

Léky, doplňky stravy či kosmetiku nakoupíte v prodejnách i na e-shopu s výraznými slevami, které mohou činit až desítky procent.

Pilulka.cz .............. až desítky %

Od jednotek do desítek procent snížené ceny nabízí e-shop i kamenné prodejny lékáren Pilulka.

Dr. Max .................. až desítky %

Výhodné nabídky léků, doplňků stravy i kosmetiky nabízí nejen ve svých lékárnách, ale i přes e-shop.

Knihkupectví

Kosmas Knihy .............. až 20 %

Až do Nového roku sleva 20 % na všechny e-knihy a audioknihy ke stažení.

Luxor............................. až 80 %

Velký knižní výprodej se slevami až 80 % na spoustu skvělých knih. Akce platí pouze do 31. ledna nebo do vyprodání zásob.

Knihy Dobrovský ......... až 25 %

Veškerý sortiment v kamenných knihkupectvích nakoupíte s 25% slevou. Pozor, ale jen dnes!

Elektronika

Allegro.cz ................. až 30 %

První várka slev trvá do neděle 5. ledna.

Alza.cz ............. až desítky %

Elektroniku, hračky, knihy, ale i potraviny, alkohol či produkty lékárny nakoupíte za ceny snížené o jednotky až desítky procent.

Datart ............... až desítky %

Zákazníci mohou vybírat ze slev napříč celým sortimentem. Největší zájem se očekává o velké domácí spotřebiče, jako jsou lednice, pračky nebo myčky. Výprodej ale láká i na mobilní telefony či televize.

iStyle.................. až desítky %

Povánoční výprodej odstartoval na e-shopu.

Děti

Feedo......................... až 65 %

Vše, co se týká potřeb pro miminka, nyní koupíte s výraznou slevou. Ve vánočním výprodeji pořídíte například kočárky, autosedačky, pleny, hračky nebo drogerii a kosmetiku.

Sparkys ..................... až 60 %

Nejen hračky, ale i společenské hry pořídíte méně než za polovic. Obchod zlevnil více než stovku produktů.

Bambule ............ až desítky %

Výprodej v hračkářství zaujme rodiče i prarodiče, ceny jsou snížené od jednotek po desítky procent.

Sparkys ..................... až 56 %

Hračky, ale i vědomostní hry nyní nakoupíte se slevou i 56 %. A to jak v kamenných prodejnách, tak na e-shopu.

Šperky

Sperky.cz.................... až 72 %

V zimním výprodeji pořídíte trendy šperky s výraznými slevami. Nabídka se průběžně aktualizuje.

Klenoty Aurum ......... až 40 %

Na vybrané modely hodinek můžete získat slevu až 25 %. Letní korálkové šperky jsou v nabídce za ceny snížené o 40 %.

Hodinky.cz ................. až 78 %

V zimním výprodeji pořídíte hodinky za ceny nižší až o 78 %.

Bydlení

IKEA ................................ až 60 %

Zimní výprodej potrvá do 9. ledna nebo do vyprodání zásob. Slevy se týkají stovek výrobků od vánočního sortimentu po vybraný nábytek a doplňky.

4home.cz ....................... až 85 %

Za výprodejové ceny můžete nakoupit nejen sezonní produkty jako vánoční textil a dekorace, ale i klasické povlečení, výbavu do kuchyně, vše pro děti nebo třeba pomocníky pro úklid.

Jysk ................................ až 65 %

Zákazníci se mohou těšit na slevy na vybrané přikrývky, polštáře, matrace a vrchní matrace. Akce potrvá do 3. ledna. Poté budou v nabídce vybrané produkty pro spánek se slevou až 65 %.

XXXLutz .................... 25 % + 5 %

Obchod nabídne 25% + 5% slevu na velký výběr nábytku a doplňků napříč celým sortimentem. Velmi zajímavá je také dodatečná sleva na výprodejové produkty – na již sníženou cenu u vybraných produktů získá zákazník minus dalších 30 %. Slevy platí do vyprodání zásob, nejpozději do konce ledna.

Bonami ........................... až 50 %

E-shop nejen s dekoracemi do domácnosti nabízí produkty až se slevou 50 %. Nabídka platí do půlnoci 9. ledna, nebo do vyprodání zásob.

Sport

ALPINE PRO .............. až 75 %

Zimní výprodej bude trvat až do jarní kolekce. Zlevněná bude dámská, pánská i dětská kolekce a samozřejmě také obuv a doplňky.

Intersport .................. až 50 %

Výprodeje se budou týkat spousty produktů z různých kategorií. Levněji tu seženete zimní oblečení, zboží ze sortimentu fitness, volnočasové módy nebo outdoorového vybavení. Další vlny povánočních slev se chystají na leden i únor.

Altisport .................... až 70 %

S výraznou slevou nakoupíte do neděle zimní bundy nebo kabáty. Sleva, i když o něco nižší je i na další oblečení, například mikiny, svetry, kalhoty nebo boty.

Adidas ....................... až 50 %

Sportovní oblečení můžete na oficiálním e-shopu nakoupit i za polovinu.

Sportisimo ................ až 50 %

Výprodej bude až do konce února nebo do vyprodání zásob. Slevy budou hlavně na zimní oblečení a obuv a nejvyšší hodnoty slev budou až 50 %.