Hračky, nechtěné dárky, nepotřebné ozdoby, dekorace a další věci, které zřejmě v domácnostech nahradily nové, končí po Vánocích u kontejnerů. Některé na sobě ještě mají cedulku z obchodu či zůstaly v dárkovém balení. Byla by škoda, kdyby vše skončilo rozdrcené na skládce či ve spalovně, a tak se do akce pouštějí kontejneroví hledači.

Co jim letos skončilo v rukou?

Koloběžka, bunda, hračky či kytara... Letošní »sezona« se prý povedla. „Jako hustý. Loňský Vánoce nic moc, ale letos je to nadílka,“ projevila nadšení z nalezených věcí průzkumnice kontejnerů ve facebookové skupině lidí s podobným koníčkem. „Tohle jsou prostě ty nejlepší dárky, co jsem kdy dostala. Děkuji všem, co to vyhodili do popelnice,“ napsala další. Ta našla vyhozené andělské zvonění i kupu dětských hraček a her.

Použijí, darují či prodají

Nalezené popelnicové poklady si zachránci často nechávají a používají. Někteří je ale také nabízejí lidem, kteří by je uvítali, ale nemají peníze na jejich pořízení. Kousky, které hledači neudají ani nepotřebují, zpeněžují na bleším trhu nebo v bazarech.

Vyhozená končí i zvířata

Bohužel i letos byl povánoční čas dobou častých nálezů zvířecích mazlíčků, kteří byli nevítaným dárkem. To se stalo třeba morčátku, které skončilo vyklopené i s podestýlkou poblíž benzinky v obci Slapy u Prahy. „Mokré, slabé a hladové se ukrývalo v křoví,“ uvedla zachránkyně mladé samičky Radka Rosenbergová. O zvíře se sama postará. „Skoro to vypadá, že každé Vánoce budeme mít nové,“ podotkla, jelikož loni po svátcích našla v lese vyhozené čtyři kočky.

