Změny v roce 2025: Za televizi a rozhlas si připlatíme! O kolik se zvýší poplatky? Kdo zaplatí nově?

Během prvního pololetí roku 2025 by měly podle plánů vlády vzrůst televizní a rozhlasové poplatky. A také by se měl rozšířit okruh jejich plátců prakticky na každého. Veřejnoprávní Česká televize i Český rozhlas tvrdí, že bez těchto kroků nebudou moci dále fungovat jako dosud. A argumentují, že se poplatky nezvedaly skoro 20 let.