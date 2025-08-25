Policie pátrala po Sofii (11) z Boleslavi: Sama se vrátila domů

25. srpna 2025
25. srpna 2025
Hledaná jedenáctiletá dívka z Mladé Boleslavi se sama vrátila domů, je v pořádku. Policisté po ní pátrali od nedělního večera, kdy její zmizení nahlásila matka. Řekla to policejní mluvčí Michaela Richterová.

Dívku matka viděla naposledy v sobotu okolo 15:00. Od té doby se dívka nevrátila domů a nedala o sobě vědět. „Vrátila se sama domů, je v pořádku, bez zranění,“ uvedla mluvčí.

Po dívce pátralo od neděle několik policejních hlídek a psovod se služebním psem.

