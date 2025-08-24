Slovák pomáhal uvízlému jelenovi: Paroží mu probodlo tepnu! Muž vykrvácel

24. srpna 2025
V Dolné Strehové  na Slovensku došlo k obrovské tragédii. Muž (†50) chtěl vyprostit jelena z plotu, při pokusu o záchranu mu jelen parožím probodl nohu! Na následky zranění Slovák vykrvácel.

K tragické nehodě došlo v sobotu. „Dnes ráno byli letečtí záchranáři z Banské Bystrice přivoláni do obce Dolná Strehová, část Průloh (okr. Velký Krtíš),“ uvedli letečtí záchranáři na sociálních sítích. Slovák chtěl poblíž rodinného domu vysvobodit daňka, který se zaseknul v plotě. 

„Podle dostupných informací při nešťastném pohybu jelena došlo k zásahu jedné z hlavních tepen dolní končetiny, což způsobilo masivní krvácení a následné zastavení oběhu,“ dodali záchranáři.

Navzdory velkému úsilí zasahujících záchranářů už muži nedokázali pomoct. Vrtulník se tak na základnu vrátil prázdný. 

